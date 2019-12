Apex Legends: Bereitet Respawn Entertainment einen Third-Person-Modus vor?

Könnte der Battle-Royal-Shooter "Apex Legends" in Kürze einen Third-Person-Modus spendiert bekommen? Im Quellcode des Titels wollen Dataminer auf entsprechende Hinweise gestoßen sein.

Passend zur besinnlichen Zeit wurde in der Welt des kostenlos spielbare Battle-Royal-Shooter „Apex Legends“ vor wenigen Tagen das „Mirage’s Holo-Day Bash“ genannte Event gestartet.

Dieses brachte unter anderem verschiedene kosmetische Weihnachts-Inhalte mit sich. Aktuellen Berichten zufolge dürfen sich die Spieler von „Apex Legends“ in Kürze auf eine weitere Überraschung beziehungsweise Neuerung freuen. So ist die Rede von einem Third-Person-Modus, der auf kurz oder lang Einzug in den Battle-Royal-Shooter halten könnte.

Hinweise im Quellcode entdeckt

Auf die entsprechende Hinweise wollen Dataminer im Quellcode von „Apex Legends“ gestoßen sein. Nachdem bereits seit einer ganzen Weile die Möglichkeit geboten wird, die Third-Person-Perspektive als ein Easter-Egg in der Trainings-Anlage freizuschalten, könnte Respawn Entertainment dieses Feature in den vergangenen Wochen ausgebaut haben.

Wie es heißt, sind im Quellcode von „Apex Legends“ eine OptIn/OptOut-Auswahlmöglichkeit sowie zahlreiche Third-Person-Effekte zu finden. Dies könnte laut den Dataminern darauf hindeuten, dass Respawn Entertainment die Veröffentlichung einer Third-Person-Perspektive und eine entsprechende Ankündigung vorbereitet.

Während „Apex Legends“ aktuell nur in der First-Person-Perspektive gespielt werden kann, setzt der Battle-Royal-Platzhirsch „Fortnite“ ausschließlich auf eine Third-Person-Perspektive. Lediglich in „PUBG“ beziehungsweise „PlayerUnknown’s Battleground“ wird den Spielern die Möglichkeit geboten, aus beiden Kamera-Perspektiven zu wählen.

