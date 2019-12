Blair Witch: Die Retail-Version für die Konsolen hat einen Termin

Nachdem die Xbox One und der PC bereits im Sommer dieses Jahres mit dem Horror-Abenteuer „Blair Witch“ bedacht wurden, war die PlayStation 4 Anfang Dezember an der Reihe.

Wer „Blair Witch“ zwar im Visier haben sollte, sich aufgrund der digitalen Veröffentlichung bisher aber nicht zu einem Kauf durchringen konnte, darf sich heute freuen. Wie Koch Media und die verantwortlichen Entwickler von Bloober Team bekannt gaben, wird „Blair Witch“ auch in einer Retail-Version für die Xbox One sowie die PlayStation 4 ins Rennen geschickt.

Ein schauriger Abstecher in das Jahr 1996

Die physische Version für die Xbox One beziehungsweise die PlayStation 4 wird laut der heutigen Ankündigung ab dem 31. Januar 2020 erhältlich sein. „Blair Witch“ verfrachtet euch in das Jahr 1996. Ihr schlüpft in die Rolle des ehemaligen Polizisten Ellis, der sich auf die Suche nach einem vermissten Jungen befindet. Der Junge verschwand im Black Hills Forest in der Nähe von Burkittsville, Maryland.

Zum Thema: Blair Witch: Horrorspiel mit einem Launch-Trailer für PS4 veröffentlicht

Was zunächst nach einem Routineauftrag klingt, entwickelt sich für Ellis schnell zu einem Horrortrip. Wie es der Name von „Blair Witch“ bereits vermuten lässt, stellt ihr euch im Laufe der Handlung der Hexe von Blair Witch und der damit verbundenen Schrecken.

„Blair Witch ist ein Story-lastiges First-Person-Psychohorror-Spiel, das auf der kinematischen Legende der Hexe von Blair basiert“, so die Macher von Bloober Team weiter.

