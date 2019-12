Blood & Truth: Heute erscheint ein weiteres Update mit Rhythmus-Herausforderungen

Die zuständigen Entwickler von London Studio haben auf dem PlayStation Blog mitgeteilt, dass man im Laufe des heutigen Tages ein viertes Update für den PlayStation VR-Erfolg „Blood & Truth“ veröffentlicht. Demnach können sich die Spieler mit neuen Herausforderungen beschäftigen.

Bleibt im Takt

Die Rhythmus-Herausforderungen sollen die Spieler in vielerlei Hinsicht testen, wobei man das Schießen mit zwei Waffen, schnelle Reaktionszeiten sowie das Taktgefühl auf den Prüfstand stellen wird. Dafür werden vier neue musikalische Stages zur Verfügung stehen. Die Stages basieren auf Mash-Up-Tracks aus dem Soundtrack von „Blood & Truth“, die von dem Studio ausgewählt wurden, damit sie perfekt zur Action-Rhythmus-Herausforderung passen.

Man muss jedes Ziel in Form einer Schallplatte abschießen, wobei man mehr Punkte erhält, wenn man das Ziel im Takt und am besten in der Mitte findet. Damit man Hilfe mit dem richtigen Timing erhält, werden wird ein farbiger Ring auf den Ziel auftauchen, wenn man schießen soll. Zudem muss man sich nicht um das Nachladen sorgen, da alle Waffen unendlich Kugeln haben. Wenn man mehrere Schüsse mit einer verbindet, kann man einen Multiplikator aktivieren, um auch an die Spitze der Online-Ranglisten zu gelangen.

Mehr: Blood & Truth – Update mit neuen Trophäen, schwerem Modus und mehr veröffentlicht

In dem neuen Update ist auch ein persönlicher DJ-Booth enthalten, sodass man Sounds miteinander mischen kann, während Lichteffekte die passende Stimmung vermitteln.

„Wer von euch schon mal die Story des Spiels gespielt hat, erinnert sich sicher an einen der großartigen Augenblicke der Kampagne, als ihr euch einen Schusswechsel auf einem voll funktionsfähigen DJ-Pult über einer Tanzfläche liefert. Wir haben beschlossen, Schießerei und DJ-Pult voneinander zu trennen, damit ihr euch ganz euren Mix-Skills und Lichteffekten widmen könnt, ohne ständig Kugeln ausweichen zu müssen.“

Weitere Informationen zum neuen Update kann man auf dem PlayStation Blog entdecken. „Blood & Truth“ ist exklusiv für PlayStation VR im weltweiten Handel erhältlich.

