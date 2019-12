Children of Morta: Roadmap stellt Inhalte für das nächste Jahr vor

Das Rollenspiel "Children of Morta" wird im nächsten Jahr zahlreiche neue Inhalte erhalten. Eine Roadmap verrät bereits, welche Inhalte nach und nach erscheinen sollen.

11 Bit Studios und die verantwortlichen Entwickler von Dead Mage haben eine Roadmap für die geplanten Inhalte des Action-Rollenspiels „Children of Morta“ enthüllt. Demnach sollen im Laufe des kommenden Jahres zahlreiche neue Inhalte und Funktionen in das Spiel gebracht werden.

Da man bereits drei Tage nach der Veröffentlichung die vollständigen Entwicklungskosten wieder eingespielt hatte, werden die meisten Inhalte kostenlos erscheinen. Lediglich die Erweiterung „Uncharted Lands“ soll kostenpflichtig sein und die Geschichte der Familie Bergson weitererzählen. Dabei sollen eine neue Hauptmission, ein Heimat-Event, ein weiterer spielbarer Held, neue Feinde und ein weiterer Bossgegner geboten werden.

Mehr: Children of Morta – Action-RPG erscheint heute für PS4 und Xbox One – Launch-Trailer

Doch ehe die Erweiterung für „Children of Morta“ auf den Markt kommt, werden noch andere Inhalte erscheinen. Der Herausforderungsschrein wird einen höheren Schwierigkeitsgrad sowie ein Gegenstandspaket mit über 20 Gegenständen mit sich bringen. Mit dem Setting Sun Inn kommt auch ein New Game Plus-Modus ins Spiel, sodass man den Charakter, Morv, die Upgrades und die Fähigkeiten in einen weiteren Durchgang übernehmen kann.

Des Weiteren wurden eine Überraschung, ein spielbarer Charakter ein Online-Koop und ein Arenamodus angekündigt, in dem man Gegnerwellen, Mini-Bosse und Bossgegner besiegen muss. Dem folgenden Bild kann man entsprechende Details entnehmen:

