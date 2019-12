Dying Light 2: Die Spielwelten müssen nicht noch größer werden, meint Creative-Director Smektala

In einem Interview sprach Tymon Smektala, der Creative-Director hinter "Dying Light 2", über die aktuelle Entwickler der Spielwelten. Seiner Meinung nach müssen diese nicht mehr größer werden - lediglich glaubwürdiger.

Seit einiger Zeit wird bei Techland am Action-Survival-Titel „Dying Light 2“ gearbeitet, das sich für die Konsolen sowie den PC in Entwicklung befindet.

In einem aktuellen Interview ging Tymon Smektala, der Creative-Director hinter dem Abenteuer, auf die Entwicklung von Videospielen beziehungsweise der Spielwelten ein. Laut Smektala müssen die Welten in Videospielen nicht noch größer werden. Stattdessen sollte es den Entwicklern darum gehen, glaubwürdigere Welten zu erschaffen, die für die entsprechende Immersion sorgen.

Neue Hardware-Generation wird für weitere Verbesserungen sorgen

„Für die aktuelle Generation ist es nicht sonderlich schwer, riesige Welten durch Streaming zu erschaffen, während du spielst. Du gehst irgendwo hin und es lädt ein kleines Stückchen um dich herum und ein anderes Stück und so weiter nach. Auf diesem Wege lassen sich sehr große Welten erschaffen, ohne dass es sich wirklich auf die Leistung auswirkt“, so Smektala.

„Was die Leistung beeinflusst, ist die Anzahl der NPCs, die du um dich herum siehst, die Vielfalt der NPCs und ihr Verhalten sowie die Anzahl der Animationen. Die Verbesserungen in der nächsten Generation werden es uns ermöglichen, uns weiter in diese Richtung zu bewegen. Dies ist im Grunde genommen unsere Mission als Studio, wir wollen First-Person-Open-World-Spiele mit High-Fidelity-Grafik und High-Fidelity-Immersion kreieren, bei denen man sich fühlt, als würde man sich wirklich in ihnen befinden.“

Wann „Dying Light 2“ im Endeffekt erscheinen wird, ist nach wie vor unklar.

