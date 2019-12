New World von Amazon: Game Director äußert sich zum Launch auf Konsolen

"New World" wird momentan nicht für Konsolen entwickelt. Allerdings könnte es einen anderen Weg geben, den Titel auf Plattformen jenseits des PCs zu bringen.

Amazon lässt derzeit an einem MMO namens „New World“ (hier vorbestellbar) arbeiten, das im kommenden Jahr für den PC auf den Markt kommen wird. Auch der eine oder andere Konsolenbesitzer dürfte ein Interesse an diesem Spiel haben. Doch ist ein Launch für PS4 und Xbox One oder gar PS5 und Xbox Series X geplant?

Zunächst einmal: „New World“ wird derzeit ausschließlich für den PC entwickelt. In Bezug auf die Konsolen erklärte der Game Director Scot Lane: „Wir haben noch nicht darüber nachgedacht oder es in Erwägung gezogen.“

New World benötigt Leistung

Gegen eine Veröffentlichung für die aktuellen Konsolen dürfte die Leistung der Hardware sprechen: „Ich liebe die Entwicklung für Konsolen. Ich habe viele Konsolenspiele gemacht. Aber hier treiben wir die Grafik so weit wie möglich voran. Das ist eines der großen Dinge, die wir in das Genre einbringen wollen: Wir wollen ein MMO machen, das anders als alles andere aussieht“, so Lane.

Dem Game Director schweben nicht nur groß angelegte Kämpfe vor. Auch gebe es Inhalte, die mit der Leistungsfähigkeit eines PCs vorangetrieben werden könnten. „Es gibt eine Menge Dinge, die wir vorantreiben können, da wir mit zunehmender Leistungsfähigkeit von PCs im Laufe der Zeit immer mehr dazu beizutragen haben“, heißt es im Wortlaut.

Per Streaming auf Konsolen spielbar?

Eine Konsolenversion wurde nicht gänzlich ausgeschlossen, zumal die neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X recht potent auf den Markt kommen. Die Redmonder machten in der vergangenen Woche eine Konsole mit etwa zwölf Teraflops GPU-Leistung offiziell. Und auch die PS5 dürfte etwa auf Augenhöhe sein.

Zudem kommt hin und wieder das Gerücht auf, dass Amazon einen Cloud-basierten Game-Streaming-Dienst vorbereitet, der Google Stadia ähnelt und voraussichtlich im kommenden Jahr angekündigt wird. Der Launch könnte in den nächsten zwölf Monaten erfolgen.

Da „New World“ intern bei Amazon entwickelt wird und zu den Zugpferden eines möglichen Cloud-Dienstes zählen würde, wäre es nicht unwahrscheinlich, dass der Titel auf diesem Weg die Konsolen erobern wird.

Fest steht bisher nur: „New World“ wird im Mai 2020 für den PC veröffentlicht. Einen Monat zuvor, im April, startet Amazon eine geschlossene Beta, an der Vorbesteller teilnehmen können.

Schlachten mit 100 Spielern

„New World“ konfrontiert die Spieler unter anderem mit gewaltigen Belagerungsschlachten, die für bis zu 100 gleichzeitige Spieler ausgelegt sind. Darin müsst ihr euch um die Sicherheit von Festungen und Siedlungen kümmern, um sie gegen andere Kompanien sowie übernatürliche Invasionen zu verteidigen.

Das Kampfsystem soll dank direkter Bewegungen und Attacken instinktiv und auf Fähigkeiten basiert in Erscheinung treten. Ihr könnt zu mächtigen Kompanien heranwachsen, die sich in befestigen Stützpunkten niederlassen. In „New World“ dürft ihr euch wahlweise allein beschäftigen und beispielsweise anpassbare Häuser bauen. Nachfolgend seht ihr einen Trailer:

