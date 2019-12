PlayStation Now im Januar: Sony hat die ersten Spiele enthüllt – Uncharted und mehr dabei

Sony hat für PlayStation Now die ersten Spiele angekündigt, die ab Januar über den Streaming-Dienst gespielt werden können. Mit dabei sind "Horizon Zero Dawn", "Uncharted: The Lost Legacy" und "Overcooked 2".

PlayStation Now wird auch im kommenden Jahr mit weiteren Spielen erweitert. Und inzwischen steht fest, welche Games ihr im Januar erwarten könnt. Dazu zählen „Horizon Zero Dawn“, „Uncharted: The Lost Legacy“ und „Overcooked 2“, die ab dem 2. Januar 2020 über PS Now zur Verfügung stehen werden. Nachfolgend haben wir die Details zu den neuen Spielen für euch.

Horizon Zero Dawn

Release: Februar 2017

Metascore: 89 (115 Test)

Preis im PlayStation Store: 19,99 Euro

PS Now: Verfügbar zum Herunterladen (nur PS4) und Streamen bis zum 7. April 2020

In „Horizon Zero Dawn“ schlüpft ihr in die Rolle der versierten Jägerin Aloy und erkundet in einem Action-Rollenspiel eine üppige Welt, die von mysteriösen mechanisierten Kreaturen bewohnt wird.

Die Natur hat die Ruinen einer vergessenen Zivilisation zurückerobert und die Reste der Menschheit leben in primitiven Jäger-Sammler-Stämmen weiter. Die Herrschaft über die neue Wildnis wurde von den Maschinen übernommen – furchterregenden mechanischen Kreaturen unbekannter Herkunft.

Uncharted: The Lost Legacy

Release: August 2017

Metascore: 84 (104 Tests)

Preis im PlayStation Store: 19,99 Euro

PS Now: Verfügbar zum Herunterladen (nur PS4) und Streamen bis zum 7. April 2020

In „Uncharted: The Lost Legacy“ begleitet ihr die Schatzsucherin Chloe Frazer auf ihrer Mission, ein uraltes Artefakt zu bergen und es von einem skrupellosen Kriegstreiber fernzuhalten. Mit der Hilfe der Söldnerin Nadine Ross begebt ihr euch in die westlichen Ghats Indiens, um den goldenen Stoßzahn von Ganesha zu finden.

Auf ihrer bisher größten Reise muss sich Chloe mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen und entscheiden, was sie zu opfern bereit ist, um ihr eigenes Erbe zu schmieden.

Overcooked 2

Release: August 2018

Metascore: 81 (37 Tests)

Preis im PlayStation Store: 24,99 Euro

Nachdem ihr die Welt von Ever Peckish gerettet habt, taucht eine neue Bedrohung auf und es ist Zeit, erneut die Küche zu betreten, um den Hunger zu stillen. Reist zurück in das Zwiebelreich und stellt euch den Herausforderungen – wahlweise im Couch-Koop oder im Online-Spiel für bis zu vier Personen.

PlayStation Now ist für PlayStation 4 und PC erhältlich. Der Dienst umfasst mehr als 300 PS4- und PS2- Spiele, die ihr auf eure PS4 oder PS4 Pro laden könnt. Über das Streaming sind insgesamt 700 PS2-, PS3- und PS4-Spiele verfügbar, die auf PS4 und PC genutzt werden können.

