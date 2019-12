PS4: Neues Gratis-Theme im PlayStation Store veröffentlicht

Aus dem PlayStation Store kann seit heute ein dynamisches PS4-Theme geladen werden, das sich einem ganz besonderen Spiel widmet. Dabei handelt es sich um „Untitled Goose Game“, das in der vergangenen Woche für die PS4 angekündigt wurde.

Untitled Goose Game im Angebot

Während das dynamische PS4-Theme gratis auf eurer Konsole landet, muss das Spiel kostenpflichtig erworben werden, sofern ihr es denn haben möchtet. Im PlayStation Store spart ihr dabei bis zum kommenden Jahr ein paar Euro: Statt 19,99 Euro werden derzeit nur 14,99 Euro fällig. Das entspricht einem Rabatt in Höhe von 25 Prozent. Das Angebot gilt bis zum 2. Januar 2020.

In „Untitled Goose Game“ übernehmt ihr die Rolle einer fiesen Gans, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Alltag der benachbarten Menschen zu ruinieren. In der Rolle der gefiederten Hauptfigur watschelt ihr durch Gärten und Straßen und klaut den Bewohnern Gegenstände. Im besten Fall werdet ihr dabei nicht ertappt.

Zurück zum Gratis-Theme zu „Untitled Goose Game“: Es zeigt neben allerlei Krimskrams, darunter eine Dartscheibe, ein Auto und ein Fisch, die namensgebende Gans, die mitunter mit einem Schlüsselbund bewaffnet ist. Das Theme hat eine Größe von rund 20 MB und kann nach einem Klick auf diesen Link aus dem PlayStation Store auf die PS4 verfrachtet werden.

So aktiviert ihr das PS4-Theme

Zunächst einmal ladet ihr das Gratis-Theme herunter, nachdem ihr es im PlayStation Store für null Euro in euren Besitz gebracht habt. Im Anschluss sollte es in den Einstellungen im Bereich „Design auswählen“ auftauchen. Falls ihr zunächst in Erfahrung bringen möchtet, ob der Download lohnt: Nachfolgend werdet ihr fündig.

