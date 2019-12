Resident Evil 3: Das Remake erscheint in Deutschland in einer ungeschnittenen Fassung

Vor wenigen Tagen machte der japanische Publisher Capcom endlich Nägel mit Köpfen und kündigte das Remake zum Survival-Horror-Klassiker „Resident Evil 3“ offiziell an.

Die älteren Semester unter euch werden sich sicherlich noch daran erinnern, dass „Resident Evil 3“, das im Jahr 1999 für die PlayStation erschien, in einer unschön geschnittenen Version in Deutschland veröffentlicht wurde. Schossen die Spieler auf die Zombies, wurden die Treffer nicht mit den üblichen Bluteffekten dargestellt. Stattdessen setzte Capcom bei der deutschen Version von „Resident Evil 3“ auf Raucheffekte.

Resident Evil Resistance im Lieferumfang enthalten

Es versteht sich sicherlich von selbst, dass dieser Einschnitt der Atmosphäre alles andere als zuträglich war. Daher stellte sich dem einen oder anderen bereits die Frage, in wie weit auch beim Remake von „Resident Evil 3“ mit Einschnitten dieser Art zu rechnen ist. Diesbezüglich sorgte Capcom Deutschland in einem aktuellen Tweet für Klarheit.

Zum Thema: Resident Evil 2: Story-DLC soll offenbar eine Brücke zu Resident Evil 3 schlagen

Wie es in diesem heißt, wird das Remake zu „Resident Evil 3“ in einer komplett ungeschnittenen Version in Deutschland veröffentlicht. Somit kommen endlich auch hiesige Spieler in den vollen Genuss des Klassikers. Das Remake zu „Resident Evil 3“ wird am 3. April 2020 für die Xbox One, den PC sowie die PlayStation 4 veröffentlicht.

Neben „Resident Evil 3“ befindet sich zudem „Resident Evil Resistance“ im Lieferumfang. Hierbei haben wir es mit einem asymmetrischen Multiplayer für fünf Spieler zu tun.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Resident Evil 3