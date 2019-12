Borderlands 3: Livestream zu „Moxxis Überfall auf den Handsome Jackpot“ heute – Mit Geschenk

Der "Borderlands 3"-DLC "Moxxis Überfall auf den Handsome Jackpot" steht unmittelbar vor der Veröffentlichung. Zuvor könnt ihr im Rahmen einer Show in Erfahrung bringen, was euch damit erwartet.

Update: Wir möchten nochmals daran erinnern, dass der neue Live-Stream zu „Borderlands 3“ heute starten wird. Nachfolgend lest ihr alle relevanten Details.

Meldung vom 16. Dezember 2019: Besitzer von „Borderlands 3“ können in Kürze den ersten großen DLC namens „Moxxis Überfall auf den Handsome Jackpot“ laden. Die Veröffentlichung erfolgt am 19. Dezember 2019. Wollt ihr zuvor aus erster Hand erfahren, was euch damit erwartet, dann startet einen Stream, den Gearbox Software im Vorfeld veranstalten wird.

Das Unternehmen machte heute die inzwischen vierte Episode der hauseigenen Borderlands-Show offiziell. Sie startet am 18. Dezember 2019 um 17 Uhr unserer Zeit. Für die Show haben die Gastgeber Greg Miller und Fran Mirabella von Kinda Funny mehrere Gäste eingeladen, mit denen sie die Erweiterung spielen möchten. Verfolgen könnt ihr das Ganze auf Twitch.

Erlebt packende 4-Spieler-Koop-Action

Zu den Gästen zählen zwei Mitglieder des „Borderlands“-Stream-Teams, darunter Tessachka und SchviftyFive. Sie sollen für „packende 4-Spieler-Koop-Action“ sorgen. Später stößt Anthony Nicholson, Head of DLC Production bei Gearbox, hinzu, um über das Add-on und die Herangehensweise von „Borderlands 3“ an Kampagnen-DLC zu sprechen.

„Anthony wird auch Informationen zum nächsten großen Patch mit uns teilen, einschließlich der Verbesserungen im Bereich Spielkomfort, einige Anpassungen bei Eliminierung in der Maliwan-Geheimanlage und vieles mehr. Solltest du keine Zeit haben, live am Gameplay von Moxxis Überfall teilzunehmen, oder keine Lust auf Spoiler haben, kannst du dir einfach später das Video nach der Show auf dem offiziellen Borderlands-YouTube-Kanal ansehen“, so Gearbox Software in der heutigen Ankündigung.

+++ Borderlands 3: Die ersten 13 Minuten aus der Erweiterung „Moxxi’s Heist of the Handsome Jackpot“ +++

Zudem macht Gearbox auf die neue Geschenke aufmerksam. In Episode 4 der Borderlands-Show möchte das Unternehmen einen SHiFT-Code für mehr „Schenke den Wahnsinn“ enthüllen. Weitere Details zu den Vorweihnachtsgeschenken halten wir hier für euch bereit.

Mehr zu Borderlands 3

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Borderlands 3