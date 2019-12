Call of Duty Modern Warfare: Statistiken zum erfolgreichsten Call of Duty dieser Generation

Wie Activision bekannt gab, handelt es sich bei "Call of Duty: Modern Warfare" um das erfolgreichste "Call of Duty" dieser Generation. Passend zu dieser Ankündigung veröffentlichte der Publisher verschiedene interessante Statistiken.

Schon kurz nach dem offiziellen Release von „Call of Duty: Modern Warfare“ zeichnete sich ab, dass die Reihe kommerziell zu alter Stärke zurückfinden könnte.

Wie es hieß, wurden innerhalb von drei Tagen Umsätze in Höhe von mehr als 600 Millionen US-Dollar generiert. In einem aktuellen Statement ging Activision etwas näher ins Detail und wies darauf hin, dass wir es bei „Call of Duty: Modern Warfare“ mit dem bisher erfolgreichsten „Call of Duty“ dieser Konsolen-Generation zu tun haben. Unter anderem wies der Publisher darauf hin, dass „Call of Duty: Modern Warfare“ weltweit Umsätze von mehr als einer Milliarde US-Dollar einspielte.

In mehreren Bereichen auf Rekordkurs

Weiter heißt es, dass in den ersten 50 Tagen kein „Call of Duty“ dieser Generation öfter gespielt wurde als „Modern Warfare“. Demnach wurden in den ersten 50 Tagen nach dem Launch 500 Millionen Multiplayer-Stunden und fast 300 Millionen Multiplayer-Matches erreicht. Byron Beede, Executive Vice President und General Manager für „Call of Duty“ bei Activision, führte aus:

„Die Dynamik von Modern Warfare war vom ersten Tag an unglaublich. Die Spieler haben eine tolle Zeit und engagieren sich im Multiplayer auf dem höchsten Niveau seit Jahren. Wir sehen auch neue Franchise-Rekorde für diese Konsolen-Generation in gespielten Stunden, Stunden pro Spieler und täglichen Spielern.“

„Es ist toll zu sehen, wie die Resonanz der Fans auf die harte Arbeit unserer Entwicklungsteams unter der Leitung von Infinity Ward ausfällt. Die Spieler haben eine tolle Zeit. Und es wird noch viel mehr kommen, wenn wir weiterhin neue Inhalte liefern.“

„Call of Duty: Modern Warfare“ ist für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 erhältlich.

