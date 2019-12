Destiny 2: Weihnachts-Event „Der Anbruch“ und Update 2.7.0.1 veröffentlicht

In "Destiny 2" wurde das Weihnachts-Event "Der Anbruch" gestartet. Außerdem steht das Update 2.7.0.1 zum Download bereit. Mit dem Hotfix werden in erster Linie Fehler behoben.

Auch in „Destiny 2“ kann das Fest der Liebe gefeiert werden. Denn Bungie hat im Shooter das Weihnachts-Event „Der Anbruch“ gestartet, das für alle Spieler kostenlos zur Verfügung steht.

Beim Anbruch handelt es sich laut der Angabe der Entwickler um eine besondere Jahreszeit, in der „die Hüter Freude (und Kekskrümel) im ganzen Sonnensystem verbreiten, während sie die Dunkelheit in Schach halten“.

Enden wird das Event am 14. Januar 2020. Bis zu diesem Zeitpunkt trefft ihr im Turm beispielsweise auf Eva, die neue Rezepte bei sich hat. Nachdem ihr einige Zutaten gesammelt habt, könnt ihr damit in einem verbesserten Festtagsofen verschiedene Leckereien hervorbringen.

Und die gebackenen Kekse dürft ihr gegen Geschenke eintauschen: Beispielsweise erwartet euch ein Paket in Schiffform samt Sparrow mit eurem Namen drauf. Obendrauf gibt es Vintage-Spielzeug, das ihr im vergangenen Jahr vielleicht nicht verdienen konntet. Ein weiterer Bestandteil sind die Maschinenpistole Kältefront und jede Menge weihnachtliche Dekorationen.

Zur offiziellen Event-Seite von „Der Anbruch“ geht es hier lang.

Neues Update für Destiny 2

Darüber hinaus hat Bungie für „Destiny 2“ das Update 2.7.0.1 veröffentlicht, das sich verschiedenen Bugs annimmt. Das gilt beispielsweise für Fehler in den Kampfsystemen. So wurde ein Bug behoben, bei dem Dynamo-Mods mehr Super-Energie gewährten als angenommen. Auch ging es einem Fehler an den Kragen, bei dem Finisher Bosse aus der Karte schubsen und anderen Quatsch veranstalten konnten.

+++ Destiny 2: Bungie startet die Saison der Dämmerung – Update 2.7.0 steht zum Download bereit +++

In Bezug auf die Prämien werden Resonanzstämme, Eskalationsprotokolltruhen und andere betroffene Prämien fortan korrekt vergeben. Und im Everversum wurde ein Bug behoben, bei dem das Ornamentpaket für die Sonnenbezwinger-Titanen-Rüstung zum vollen Preis gekauft werden konnte, selbst wenn man Gegenstände daraus besaß.

Der offizielle Changelog zum „Destiny 2“-Update 2.7.0.1 hat noch mehr zu bieten. Er öffnet sich nach einem Klick auf den vorangegangenen Link.

