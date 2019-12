Final Fantasy VII: PS4-Version erhält nach vier Jahren endlich ein Update

Bereits Ende 2015 veröffentlichte Square Enix den Rollenspiel-Klassiker „Final Fantasy VII“ für die PlayStation 4. Seitdem hatte das Spiel mit verschiedenen Problemen zu kämpfen, die unter anderem den Fehler der Musikschleife umfassten. Bei jedem Zufallskampf startete die Musik der Spielwelt von neuem, sodass man so gut wie nie das vollständige Musikstück zu hören bekam.

Besser spät als nie

Nachdem man „Final Fantasy VII“ Anfang dieses Jahres bereits für die Nintendo Switch und die Xbox One veröffentlichte und diesen Fehler sowie einige weitere Probleme wenige Wochen später aus der Welt schaffte, stellte sich die Frage, ob Square Enix nach fast vier Jahren auch endlich PlayStation 4-Spieler mit einem Update versorgt.

Und siehe da, es geschehen vor Weihnachten noch Wunder. Square Enix hat ohne große Ankündigung den Patch 1.02 für die PlayStation 4-Version von „Final Fantasy VII“ veröffentlicht. Mit dem Patch wurden auch verschiedene Absturzursachen, Probleme des Bildstotterns, der Lags sowie der Stabilität und andere kleinere Fehler aus der Welt geschafft. Somit kann man die klassische Version des Rollenspiels in aller Ruhe genießen, ehe das „Final Fantasy VII Remake“ am 3. März 2020 für die PlayStation 4 erscheint.

Mehr: Final Fantasy VII – Darum entschied sich Squaresoft für die PlayStation und gegen Segas Saturn

Mit dem „Final Fantasy VII Remake“ wird Square Enix zunächst einen Teil der ursprünglichen Geschichte in ein modernes Gewand stecken. In den nächsten Jahren sollen weitere Spiele erscheinen, die auch die restliche Geschichte rund um Cloud, Aerith, Tifa und Co. erzählen sollen. Im ersten Teil der Neuauflage wird Cloud, ein ehemaliges Mitglied der Shinra-Eliteeinheit SOLDAT, in der industriellen Stadt Midgar ankommen. Als Söldner wird er vom Widerstand angeheuert, um sich gegen seinen alten Arbeitgeber zu stellen, der dem Planeten das Mako entzieht und somit den Untergang der Welt riskiert.

Weitere interessante Nachrichten zum „Final Fantasy VII Remake“ kann man bereits in unserer Themenübersicht entdecken.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Final Fantasy VII