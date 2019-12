Google Stadia: Drei weitere Spiele für die Streaming-Plattform erschienen – Zweiter Buddy-Pass für Besitzer der Founder’s Edition

Im vergangenen Monat ging der Streaming-Dienst Google Stadia für Käufer der Founder’s Edition an den Start. Die Spieleauswahl ließ zum Launch noch zu wünschen übrig, weswegen nach und nach weitere Titel veröffentlicht werden. In dieser Woche erscheinen drei neue Spiele für Stadia. Dabei handelt es sich um „Dragon Ball Xenoverse 2“, „Borderlands 3“ und „Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint“.

Während „Dragon Ball Xenoverse 2“ und „Borderlands 3“ bereits zur Verfügung stehen, wird Ubisofts „Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint“ ab heute Abend um 18 Uhr via Google Stadia erhältlich sein. Der Open-World-Shooter wird zeitgleich auch der erste Titel mit einer Stream-Connect-Unterstützung sein.

Durch dieses für Stadia optimierte Feature möchte Google kooperatives Gameplay unterstützen. Die Spieler können mit Stream Connect auf dem eigenen Bildschirm mitverfolgen, was die Teamkameraden gerade sehen. Weitere Informationen zu dieser Funktion kann man bereits auf dem offiziellen Stadia-Blog von Ubisoft finden.

Abschließend hat Google noch eine weitere interessante Neuigkeiten für Besitzer der Founder’s Edition. Wer die Founder’s Edition besitzt, erhält einen zweiten Buddy-Pass, den man an einen Freund oder ein Familienmitglied verschenken kann. Durch den Buddy-Pass erhält der Freund einen dreimonatigen Zugang zu Stadia Pro.

In the spirit of the holidays, we have an early surprise gift for Stadia Founders: an extra Buddy Pass. Give it to a friend, a family member… anybody you know who loves games. pic.twitter.com/cn7muBPgfS

— Stadia (@GoogleStadia) December 16, 2019