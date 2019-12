Resident Evil 3 Remake: Größere Änderungen gegenüber dem Original – Charaktere sollen interessanter werden

Capcom machte vor einigen Tagen das Remake von „Resident Evil 3“ offiziell und gewährte erste Einblicke. Wie schon im Fall des Remakes von „Resident Evil 2“ wird die Grafik auf eine völlig neue Stufe gehievt. Aber auch inhaltlich sind größere und kleinere Änderungen geplant.

Darauf verwies der Producer Masachika Kawata in einer neuen Capcom TV-Episode, in der er zu verstehen gab, dass sich das „Resident Evil 3 Remake“ vom Original unterscheiden wird.

Drastische Änderungen in den Story-Ereignissen möglich

Laut der Aussage von Kawata werden einige der Story-Ereignisse im Remake möglicherweise dramatisch verändert. Das Hauptziel des Remakes von „Resident Evil 2“ sei es gewesen, dem Original möglichst treu zu bleiben. Mit dem Remake des dritten Teils der Serie möchte Capcom die Charaktere jedoch interessanter gestalten.

In diesem Zusammenhang wurde bestätigt, dass Dario im Vergleich zum Original von „Resident Evil 3“ eine viel größere Rolle spielen wird. Außerdem wird der „Hunter Beta“-Feind im neuen Spiel präsent sein. Doch er wird ganz anders aussehen, da es für den neuen Spielstil neu interpretiert wird.

+++ Resident Evil 3: Das Remake erscheint in Deutschland in einer ungeschnittenen Fassung +++

Selbst erleben könnt ihr die Änderungen erst im kommenden Jahr. Das „Resident Evil 3 Remake“ wird am 3. April 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4 auf den Markt kommen, wie Capcom kürzlich bekannt gab. Seit gestern wissen wir, dass ihr in Deutschland keine Schnitte befürchten müsst. Bestätigt wurde der Release einer Uncut-Version.

