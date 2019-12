Borderlands 3: Neues Gameplay zur heute erscheinenden Erweiterung „Moxxis Überfall auf den Handsome Jackpot“ enthüllt

Gearbox Software wird im Laufe des heutigen Tages eine erste kostenpflichtige Story-Erweiterung für den Loot-Shooter „Borderlands 3“ veröffentlichen. Demnach können sich Käufer des Season Passes auf „Moxxis Überfall auf den Handsome Jackpot“ einstellen.

Die Jagd auf den Jackpot

In der neuen Erweiterung werden die Spieler Handsome Jacks persönliches Weltraumcasino überfallen, das nach seinem Tod geschlossen wurde und seitdem alle Reichtümer im Tresor verwahrt hat. Somit können die Kammer-Jäger in das Casino einsteigen und die verschiedenen Sicherheitsmaßnahmen umgehen.

Moxxi versucht eine Crew zusammenzustellen, die das verlassene Weltraumcasino des einstigen Hyperion-Chefs Handsome Jack plündert. Dabei wird man sich durch Hyperion-Sicherheitskräfte und wahnsinnige Casino-Süchtige kämpfen, um in einem Safe voller Eridium, Geld und komplett neuer legendärer Beute zu landen.

In der gestrigen Ausgabe der „Borderlands Show“ haben die Entwickler auch neues Gameplay zu „Moxxis Überfall auf den Handsome Jackpot“ enthüllt. Dabei ging Anthony Nicholson, der Head of DLC Production hinter „Borderlands 3“, auch auf die Entwicklung ein. Demnach kann man in Story-Erweiterungen neue Gebiete erwarten, wobei man stets die Balance zwischen herausfordernd und frustrierend finden muss.

Des Weiteren hört man auch die Wünsche der Spieler, wobei man keine weiteren Seltenheitsstufen für Beute erwarten sollte. Allerdings kann man dank des Waffensystems so viele Veränderungen vornehmen, sodass man auch in Zukunft einzigartige Bestandteile erwarten kann. Mit jedem DLC und Event sollen auch neue Waffen in das Spiel kommen, sodass man auch verschiedene neue Spielmechaniken geboten bekommt.

Hier ist das neue Gameplay zu „Moxxis Überfall auf den Handsome Jackpot“ und eine Aufzeichnung der kompletten „Borderlands Show“:

