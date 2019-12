Xbox Series X: Das perfekte Design für Limited-Editions? Fan-Entwürfe mit Halo, Gears of War und mehr

Auf den Game Awards 2019 wagte sich Microsoft überraschend aus der Deckung und kündigte mit der Xbox Series X den Nachfolger der Xbox One offiziell an.

Gleichzeitig ermöglichte uns das Redmonder Unternehmen einen ersten Blick auf das Design der neuen Konsole und löst damit zum Teil hitzig geführte Diskussionen aus. Auch wenn das Design der Xbox Series X sicherlich nicht allen gefällt, ist man bei Microsoft vom Design der Konsole überzeugt und vertritt laut Xbox-Oberhaupt Phil Spencer den Standpunkt, dass sich dieses perfekt für Limited-Editions eignet.

„Eine Sache, die wir wirklich an dem Design mögen, ist die Möglichkeit, Limited Editions, Wraps, Customs und so weiter zu machen. Es war kein Designkriterium (es ging nur um die Funktionalität der Konsole), aber das Ergebnis hinterlässt ein schönes Bild für einige kreative Möglichkeiten“, so Spencer, der gleichzeitig darauf hinwies, dass hinsichtlich möglicher Limited-Editions noch nichts spruchreif sei.

Wie mögliche limitierte Versionen der Xbox Series X aussehen könnten, zeigen Fan-Entwürfe, die vom Designer „XboxPope“ via Twitter ins Rennen geschickt wurden. Diese zeigen mögliche Designs zu „Halo Infinite“, „Gears of War“ und mehr.

Die Xbox Series X wird im Weihnachtsgeschäft 2020 veröffentlicht. Bisher unbestätigten Berichten zufolge plant Microsoft ein groß angelegtes Enthüllungs-Event, das im April oder Mai 2020 stattfinden wird. Auf dem Event sollen unter anderem der finale Termin und der Preis der neuen Konsole enthüllt werden.

Have to give super props to @XboxPope for making these mockups. All of them are stunning and gorgeous to look at and the fact that @XboxP3 approved these with a comment gives us hope that we are definitely going to get some of the best Limited Edition Xboxes ever! #XboxSeriesX pic.twitter.com/YWaSEyJNxQ

— Al!: Mak’G (@MakgSnake) 19. Dezember 2019