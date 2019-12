Xbox Series X: Entwickler sollen Ladezeiten im Optimalfall komplett vermeiden können

Laut Jason Ronald, Xbox Partner Director of Program Management, verfolgt Microsoft bei der Xbox Series X das Ziel, Ladezeiten wenn möglich komplett zu eliminieren. Den Entwicklern sollen dafür die nötigen Werkzeuge an die Hand gegeben werden.

Nach der offiziellen Ankündigung der Xbox Series X vor wenigen Tagen bedachten uns die führenden Köpfe von Microsoft in regelmäßigen Abständen mit neuen Details zur hauseigenen Next-Gen-Konsole.

In einem aktuellen Interview verlor Jason Ronald, Xbox Partner Director of Program Management, ein paar Worte über die Pläne, die die Redmonder mit der Xbox Series X verfolgen. Unter anderem wird es laut Ronald darum gehen, die Ladezeiten im besten Fall komplett zu eliminieren und den Entwicklern die dafür nötigen Werkzeuge an die Hand zu geben.

SSD der Schlüssel für mehr Immersion?

„Es geht wirklich darum, den Entwicklern die Werkzeuge und Möglichkeiten zu geben, um die Hardware möglichst effizient auszunutzen. Ein gutes Beispiel dafür ist auf der Solid-State-Drive-Seite. Im Prinzip haben wir mit dem, was mit den klassischen Rotationslaufwerk möglich ist, eine Grenze erreicht. Wir sind im Grunde genommen an der oberen Grenze der erreichbaren Rohleistung angelangt. Wir haben also in NVMe-SSDs investiert und geben den Entwicklern zudem eine Menge neuer Möglichkeiten an die Hand, um die Ladezeiten praktisch zu eliminieren“, so Roland.

Zum Thema: Xbox Series X: Das perfekte Design für Limited-Editions? Fan-Entwürfe mit Halo, Gears of War und mehr

„Egal, ob das ein Level-basiertes Spiel ist und ich von Level 1 zu Level 2 wechsle, oder ob man an ein massives Open-World-Spiel denkt und sich von einem Ende Welt zu einem anderen teleportieren möchte, ich sollte diese Lade-Erfahrung nicht haben müssen, die mich aus der Immersion herausholt. Das ist alles möglich mit einigen der Investitionen, die wir auf der I/O-Seite getätigt haben.“

Xbox Series X wird zu einem bisher nicht näher genannten Preis im Weihnachtsgeschäft 2020 veröffentlicht. Aktuellen und unbestätigten Gerüchten zufolge könnte die finale Enthüllung der Konsole im April oder Mai 2020 über die Bühne gehen.

Quelle: GameSpot

