Borderlands 3: Hotfix behebt mehrere Fehler, verbesserte Spielersuche und Neujahr-Event

Gearbox Software hat für „Borderlands 3“ einen neuen Hotfix veröffentlicht. Zu den Bestandteilen zählen allerlei Verbesserungen, darunter Optimierungen bei der Spielersuche. Außerdem macht Gearbox auf ein Eliminierungs-Neujahrs-Event aufmerksam.

Eliminierungs-Neujahrs-Event

Die Eliminierung in der Maliwan-Geheimanlage startet am Dienstag, den 31. Dezember und läuft bis Montag, den 16. Januar. In diesem Zeitraum könnt ihr die Eliminierung angepasst an die Anzahl der Spieler in eurer Gruppe genießen.

Während des Events wird der Spielersuche-Service vorübergehend angepasst, um Gruppen schnell in die Eliminierung zu bringen, statt auf eine komplette Gruppe warten zu müssen.

Verbesserte Spielersuche

Gearbox Software hat im Hintergrund Veränderungen vorgenommen, um das Spielersuche-Erlebnis in „Borderlands 3“ zu verbessern. Dabei wurde die Spielersuche-Option für Eliminierung in der Maliwan-Geheimanlage im Social-Menü nach vorne gebracht. Dort werdet ihr fortan erst in die Eliminierung gebracht, wenn eine komplette Vierergruppe gefunden wurde.

„Wir glauben, dass die Spieler lieber ein wenig länger in der Spielersuche warten, um dann als vollständige Gruppe in die Eliminierung zu gehen. Wir werden diese Veränderung im Auge behalten und bei Bedarf anpassen“, so Gearbox Software.

Hotfixes laut Hersteller

Schilde und Rüstung von Maliwan-Todessphären in Eliminierung in der Maliwan-Geheimanlage wurden reduziert

Mit dem letzten Patch wurde die Navigation der Todessphären in der Eliminierung verbessert. Als Folge davon waren diese Gegner schwerer zu verfolgen und zu treffen. Um diese Veränderung auszugleichen, senken wir ihre Werte für Schilde und Rüstung.

Behebung eines gemeldeten Problems, bei dem Terror manchmal seine Beute nicht fallen gelassen hat, wenn er den Agonizer 9000 wieder startete

Behebung eines gemeldeten Problems, bei dem die Beute im Umfeld des Agonizer 9000 manchmal durch den Boden fallen konnte

Behebung eines gemeldeten Fortschrittsblockers, bei dem Gegner in der Mission “Kloaken-Knast” manchmal nicht sofort für das Ziel “Töte die Verräter” spawnten

Behebung eines gemeldeten Problems, bei dem Zanes Skill “Lichttrick” manchmal geringere Bonusschadenwerte anzeigte, als er gewährte

Behebung eines gemeldeten Problems, bei dem Mozes Skill “Überlebenskünstler” manchmal den Schadensbonus nicht bei Iron Bears rechter Kanone gewährte

