Der dunkle Kristall – Ära des Widerstands: Das Kampfsystem im neuen Video thematisiert

Zum Abschluss der Woche bedachten uns die Entwickler von BonusXP mit einem neuen Video zum Taktik-Rollenspiel "Der dunkle Kristall: Ära des Widerstands". In den Mittelpunkt rückt dieses Mal das rundenbasierte Kampfsystem.

In Zusammenarbeit mit dem Publisher En Masse Entertainment kündigten die Entwickler von BonusXP vor ein paar Monaten die laufende Entwickler von „Der dunkle Kristall: Ära des Widerstands“ an.

Bei „Der dunkle Kristall: Ära des Widerstands“ haben wir es spielerisch mit einem klassischen Taktik-Rollenspiel zu tun, das für die Konsolen sowie den PC veröffentlicht wird. Zum Abschluss der Woche bedachten uns die Macher von BonusXP mit einem frischen Video zu ihrem kommenden Projekt. In den Mittelpunkt rückt dabei das rundenbasierte Kampfsystem des Fantasy-Abenteuers.

Eine Umsetzung der beliebten Netflix-Serie

„Der dunkle Kristall: Ära des Widerstands“ basiert auf der beliebten Netflix-Serie „The Dark Crystal: Age of Resistance Tatctics“ und wird hierzulande ab dem 4. Februar 2020 erhältlich sein. Versorgt werden der PC, die Xbox One, die PlayStation 4 sowie Nintendos Switch. Zu ihrem neuen Werk führen die Entwickler aus:

Zum Thema: Der dunkle Kristall Ära des Widerstands: Release-Termin und Trailer zum Taktik-RPG enthüllt

„Die mit Spannung erwartete Netflix-Serie The Dark Crystal: Age of Resistance Tatctics wird als taktisches Strategiespiel zum Leben erweckt. Spieler tauchen in die Fantasy-Welt von Thra ein, erleben die Ereignisse der Serie und viele weitere obendrein. Dabei stoßen sie auf noch nie dagewesene, spielbare Charaktere, Geschichten und Szenerien.“

Anbei das versprochene Video zum Kampfsystem des Taktik-Rollenspiels.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics