Mortal Kombat 11: Weihnachtliche Gratis-Events gestartet

Warner Bros. Interactive Entertainment und die NetherRealm Studios haben in "Mortal Kombat 11" weihnachtliche Events gestartet. Bei uns erfahrt ihr Einzelheiten.

Warner Bros. Interactive Entertainment und die NetherRealm Studios haben für „Mortal Kombat 11“ neue Events angekündigt, in dessen Rahmen es weihnachtlich zur Sache geht.

Die Turm-Events „Winter Wonderland“ (22. bis 27. Dezember 2019) und „Ring in the New Year“ (28. Dezember 2019 bis 2. Januar 2020) im „Türme der Zeit“-Modus werden euch über kostenlose Updates zur Verfügung gestellt.

Mit den Events erhaltet ihr eine Reihe festlicher Optionen. Zugleich bekommt ihr die Gelegenheit, euch spezielle Charakter-Skins, Spieler-Modulstücke, weihnachtliche Verbrauchsgegenstände und andere Belohnungen zu verdienen.

Weihnachtliche Events in der Übersicht

Das Turm-Event (22. bis 27. Dez.) bietet drei Türme mit festlichen Optionen in der Form von fallenden Killer Kanes, Schlitten fahrenden Tarkatans, Fallschirm springenden Ginger Deadmen, explodierenden Schneemännern, Weihnachtsbäumen, Menoras, Dreideln und Shooting Stars. Ring in the New Year Das Turm-Event (28. Dez. bis 2. Jan.) bietet drei Türme, in denen die Spieler den Beginn des neuen Jahrzehnts feiern können – mit Party-Optionen wie Discokugel, Champagnerflaschen, Party Poppern, Feuerwerk und einem digitalen Countdown zum Einläuten des neuen Jahres.

(28. Dez. bis 2. Jan.) bietet drei Türme, in denen die Spieler den Beginn des neuen Jahrzehnts feiern können – mit Party-Optionen wie Discokugel, Champagnerflaschen, Party Poppern, Feuerwerk und einem digitalen Countdown zum Einläuten des neuen Jahres. Die Kombat League, der saisonale Ranglisten-Modus von Mortal Kombat 11, ist gerade in der sechsten Saison, der ‘Season of Konquest’ und steht allen Spielern bis zum 7. Januar zur Teilnahme bereit. Die nächste Saison der Kombat League beginnt am 14. Januar.

Mortal Kombat 11: Sindel zeigt sich in frischen Gameplay-Videos – Fatalities und mehr

Erst vor einigen Tagen gaben die Entwickler der NetherRealm Studios bekannt, dass das Crossplay-Feature des düsteren Fighting-Titels „Mortal Kombat 11“ mit sofortiger Wirkung in die Beta-Phase überging. Unterstützt werden die Xbox One und die PlayStation 4.

