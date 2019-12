Tarsier Studios: THQ Nordics Mutterkonzern übernimmt die Little Nightmares-Macher

Im Laufe des heutigen Vormittags erreichte uns bereits die Ankündigung, dass sich Google dazu entschloss, die „Journey to the Savage Planet“-Macher der Typhoon Studios zu übernehmen.

Bei dieser Übernahme bleibt es allerdings nicht. Stattdessen wurde bekannt gegeben, dass auch die Tarsier Studios aufgekauft wurden. Zukünftig segelt das schwedische Studio unter der Flagge der Embracer Group, dem Mutterunternehmen von THQ Nordic. Zuletzt machten die Tasier Studios unter anderem mit dem Indie-Horror-Abenteuer „Little Nightmares“ auf sich aufmerksam.

Tarsier Studios sollen an neuen Marken arbeiten

„Wir bei Embracer sind beeindruckt von der Stellung und dem Team, das sich die Tarsier Studios in den letzten 15 Jahren aufgebaut haben, was sich in den fantastischen Kritiken zeigt, die einige der bekannten Produktionen des Studios erhalten haben, und in den zukünftigen Ambitionen des Studios“, kommentiert Lars Wingefors, Mitbegründer und CEO der Embracer Group.

„Zusammen mit den Tarsier Studios wollen wir in die Entwicklung neuer Projekte investieren, so wie sie es in der Vergangenheit erfolgreich getan haben. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit dem Management und allen Mitarbeitern von Tarsier die Qualität und Kreativität des Studios zu nutzen, um das Studio auf die nächste Stufe zu bringen.“

Woran die Tarsier Studios als nächstes arbeiten sollen, verrieten die Verantwortlichen der Embracer Group bisher nicht.

