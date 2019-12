Star Wars Battlefront 2: Shooter profitiert vom neuen Kinofilm – Spielerzahlen steigen

Mittlerweile sind seit dem Release des Online-Multiplayer-Shooters „Star Wars Battlefront 2“ mehr als zwei Jahre ins Land gezogen.

Bis heute wird „Star Wars Battlefront 2“ dabei mit neuen Updates und Inhalten unterstützt. Via Twitter meldeten sich die verantwortlichen Entwickler von DICE zu Wort und wiesen darauf hin, dass „Star Wars Battlefront 2“ vom neuen Kinofilm „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ profitierte und im Bereich der Spielerzahlen zuletzt spürbar zulegte.

Laut Dennis Brännvall, Franchise-Design-Director bei DICE, stiegen die Spielerzahlen des Online-Multiplayer-Shooters zuletzt auf den höchsten Wert seit Januar 2018. Zum Launch von „Star Wars Battlefront 2“ waren zwar noch mehr Spieler unterwegs, trotz allem sei der Zuwachs im Bereich der Nutzerzahlen sehr beeindruckend, so Brännvall weiter.

Zum Thema: Star Wars Battlefront 2: The Rise of Skywalker-Content und kommende Inhalte im Video vorgestellt

Vor wenigen Tagen wurde „Star Wars Battlefront 2“ mit einem neuen Content-Update bedacht, mit dem verschiedenen Inhalten auf Basis von „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ dem Weg in den Shooter geebnet wurde. Darunter eine neue Map sowie vier neue Einheiten. Zu diesen gehört der Sith-Trooper mit seiner hohen Geschwindigkeit und seiner fortschrittlichen Bewaffnung.

Neben dem Kinofilm „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ könnte sich auch die exklusiv auf Disney Plus verfügbare Serie „The Mandalorian“ positiv auf die Spielerzahlen von „Star Wars Battlefront 2“ ausgewirkt haben.

Fun one, we’re now beating our weekly player numbers going back to January 2018. Not quite launch numbers but still very impressive #battlefront

— Dennis Brännvall (@DICE_FireWall) 22. Dezember 2019