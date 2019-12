Game of the Year Awards: Japanische Entwickler haben die besten Spiele gewählt

Die japanische Entwickler-Community hat an einer Umfrage zu den Spielen des Jahres teilgenommen und die besten 30 Games bestimmt. Einmal mehr konnte sich "Death Stranding" durchsetzen.

In der neusten Ausgabe der Weekly Famitsu ist eine weitere Games of the Year-Übersicht zu finden. Gewählt wurden die favorisierten Games allerdings nicht von einer allgemeinen Jury oder von Spielern. Vielmehr machte es sich die japanische Entwicklerszene zur Aufgabe, die besten Spiele des Jahres zu ehren.

An der Umfrage beteiligten sich 132 Personen, von denen die überwiegende Mehrheit bekannte Spieleentwickler aus allen Bereichen der japanischen Industrie sind. Die komplette Rangliste, die nicht nur Spiele aus dem laufenden Jahr umfasst, könnt ihr euch weiter unten anschauen.

Auf dem Spitzenplatz seht ihr „Death Stranding“ aus dem Hause Kojima Productions, gefolgt von „Dragon Quest Walk“ und „Sekiro: Shadows Die Twice“. Ebenfalls sind in der Rangliste Games wie „Days Gone“, „Star Wars: Jedi Fallen Order“ und „Borderlands 3“ zu finden.

Developer Game of the Year Awards 2019

Death Stranding Dragon Quest Walk Sekiro: Shadows Die Twice Fire Emblem: Three Houses Ring Fit Adventure Polkemon Swird & Shield Days Gone Monster Hunter: World Iceborne Dragon Quest Builders 2 Apex Legends The Legend of Zelda: Link’s Awakening Ace Combat 7: Skies Unknown 13 Sentinels: Aegis Rim Judgment Persona 5 Royal Resident Evil 2 Kingdom Hearts III Astral Chain Borderlands 3 Star Wars: Jedi Fallen Order Super Smash Bros. Ultimate Tetris 99 Archer Densetsu Fate/Grand Order Splatoon 2 Final Fantasy XIV: Shadowbringers Samurai Shodown Detroit: Become Human moon GRIS

+++ Game Awards 2019: Die Gewinner stehen fest – Das Spiel des Jahres ist… +++

Im vergangenen Jahr konnte übrigens „Spider-Man“ die „Developer Game of the Year Awards“ dominieren, gefolgt von „Monster Hunter World“ und „Detroit Become Human“.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Game of the Year Awards