Yakuza Like a Dragon: Ein weiterer Trailer stellt Kämpfe, Charaktere, Schauplätze und mehr vor

Das Japano-Rollenspiel "Yakuza: Like a Dragon" zeigt sich noch einmal in einem aktuellen Trailer. Somit kann man die zahlreichen Charaktere, Kämpfe, Schauplätze und mehr in dem Trailer entdecken.

SEGA und die zuständigen Entwickler von Ryu ga Gotoku Studio präsentieren uns einen neuen Gameplay-Trailer zu dem kommenden Japano-Rollenspiel „Yakuza: Like a Dragon“, das bereits am 16. Januar 2020 für die PlayStation 4 in Japan erscheinen wird. Eine Veröffentlichung im westlichen Handel soll erst im Laufe des kommenden Jahres erfolgen.

Ein neues Abenteuer in der japanischen Unterwelt

In dem neuen Trailer haben die Entwickler noch einmal Kämpfe gegen starke Gegner, Charakter-exklusive Jobs, Jobwechsel, Charaktere aus den Nebengeschichten, Beschwörungen, das Kaufen und Ausrüsten von Waffen, Dungeons, Crafting, drei Schauplätze, Geheimorte, mehrere Play Spots und vieles mehr verpackt.

In „Yakuza: Like a Dragon“ werden die Spieler in die Rolle von Ichiban Kasuga schlüpfen, der nach 18 Jahren aus der Haft entlassen wird. Die Welt, die er vorfindet, hat sich deutlich verändert. Der Tojo Clan regiert nicht mehr in Kamurocho, seine Arakawa-Familie ist ein Teil der Omi Alliance und Kasuga wird nicht mit offenen Armen empfangen. Stattdessen landet er auf einer Mülldeponie und findet in Yokohama eine neue Heimat.

Mehr: Yakuza Like a Dragon – Spielwelt drei Mal größer als in den Vorgängern

Die Entwickler distanzieren sich von dem klassischen Action-Gameplay für das die Reihe bekannt ist. Stattdessen bietet man rundenbasierte Kämpfe, verschiedene Charakterklassen und weitere Elemente eines Rollenspiels. Darüber hinaus erhalten die Spieler einen neuen Schauplatz, auch wenn Kamurocho sowie Sotenbori ihren gewohnten Auftritt haben werden.

Sobald „Yakuza: Like a Dragon“, das in Japan unter dem Namen „Yakuza 7: The Whereabouts of Light and Darkness“ veröffentlicht wird, einen hiesigen Erscheinungstermin erhält, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.



