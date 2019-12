PS5: Entwicklung für die Konsole war noch nie so einfach

Zahlreiche Entwickler arbeiten bereits an neuen Spielen für die PlayStation 5- Laut Sony Interactive Entertainments Shuhei Yoshida war die Entwicklung für eine Konsole noch nie so einfach wie auf der PS5.

Sony Interactive Entertainment plant die PlayStation 5 zum Weihnachtsgeschäft 2020 in den weltweiten Handel zu bringen. Auch wenn Sony die neue Konsole noch nicht offiziell vorgestellt hat, so erreichten uns in den vergangenen Monaten verschiedenste Informationen zu der SSD, der potentiellen Leistung und den weiteren Funktionen der PlayStation 5. Allerdings verloren auch zahlreiche Entwickler einige Worte zu den neuen Möglichkeiten.

Entwickler sind begeistert

In der aktuellen Ausgabe der Dengeki PlayStation sprach Shuhei Yoshida, der frühere Präsident der Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios und heutige Leiter der Indie-Abteilung, über die PlayStation 5 und die bisherige Geschichte der PlayStation-Plattformen.

Seiner Aussage nach war es mit Abstand am schwierigsten für die PlayStation 3 zu entwickeln, weshalb man die PlayStation 4 entsprechend anpasste, um den Fehler nicht zu wiederholen. Die Entwickler könnten sich nicht auf die Erschaffung von Spielen konzentrieren, wenn sie sich darauf konzentrieren müssen, die komplizierte Hardware zu meistern und die Schwierigkeiten zu überwinden.

Aus diesem Grund möchte Sony Interactive Entertainment die Entwicklung für eine PlayStation-Plattform so leicht wie möglich machen. Diesen Ansatz verfolgt man auch für die PlayStation 5. Laut Yoshida sei dies auch gelungen, da das Feedback vieler Entwickler besagt, dass sie noch nie zuvor auf einer Konsole gearbeitet haben, für die man so leicht wie für die PlayStation 5 entwickeln kann.

Allerdings nannte Yoshida keine konkreten Namen, weswegen noch nicht bekannt ist, welche Spiele Ende des nächsten Jahres für die PlayStation 5 erscheinen werden. Vor wenigen Wochen wurde mit „Godfall“ ein erstes PlayStation 5-Spiel offiziell angekündigt. Das nächste Kalenderjahr sollte ganz im Zeichen der neuen Konsolen stehen, weshalb auch zahlreiche Ankündigungen für die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X auf dem Plan stehen sollten.

