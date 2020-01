Dragon Quest XII: Zunächst andere Spiele im Fokus – Rollenspiel braucht noch Zeit

Im vergangenen Monat sprach Square Enix über das kommerzielle Abschneiden des Rollenspiels „Dragon Quest XI: Streiter des Schicksals“.

Wie es hieß, wurde dieses weltweit mittlerweile mehr als 5,5 Millionen Mal ausgeliefert beziehungsweise digital verkauft. Darüber hinaus wurde bereits vor einigen Wochen darauf hingewiesen, dass hinter den Kulissen mit den Arbeiten an einem Nachfolger begonnen wurden. Doch wann soll „Dragon Quest XII“ im Endeffekt erscheinen?

Es werden zunächst andere Spiele veröffentlicht

Diesbezüglich wollte sich Square Enix bisher nicht festlegen. Offenbar aus gutem Grund. Wie Yuji Horii, der kreative Kopf hinter der „Dragon Quest“-Reihe, in einem aktuellen Statement durchblicken ließ, wird „Dragon Quest XII“ noch eine ganze Weile auf sich warten lassen. Zumal vorher noch andere Projekte realisiert und veröffentlicht werden sollen.

„Ein frohes neues Jahr. Ergänzend zu dem, was ich in der Neujahrskarte gesagt habe, gibt es einige Dinge, die ich noch nicht verraten kann, aber was Dragon Quest XII betrifft, braucht es noch eine Weile. Es könnte jedoch Dinge geben, die wir vorher veröffentlichen. Bitte unterstützt mich auch dieses Jahr wieder“, so Horii.

Für welche Plattformen „Dragon Quest XII“ ins Rennen geschickt werden soll, ist aktuell noch unklar. Denkbar wäre, dass wir es hier mit einem Cross-Plattform-Projekt zu tun haben, das sowohl für die aktuellen Konsolen als auch die nächste Konsolen-Generation erscheinen wird.

