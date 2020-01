GTA Online: Rune Zhaba als neues Off-Road-Fahrzeug angekündigt – Neue Boni, Rabatte und mehr

In dieser Woche kann man in "GTA Online" ein weiteres Mal einen neuen Wagen, einen neuen Preis am Glücksrad, verschiedene Boni und so manchen Rabatt erwarten. Rockstar Games hat die entsprechenden Details enthüllt.

Neues Jahr, altes Spiel. Rockstar Games liefert auch in der ersten Woche 2020 neue Inhalte für „GTA Online“-Spieler.

Mit dem Rune Zhaba können sich die Spieler ein weiteres Off-Road-Fahrzeug sichern, das mit seiner Aggressivität, Größe und Widerstandsfähigkeit zu bestechen weiß. Des Weiteren kann man den Rune Zhaba auch als Amphibienfahrzeug verwenden und die Gewässer unsicher machen. Der Wagen ist über Warstock Cache & Carry erhältlich.

Außerdem kann man sich zum neuen Jahr auch dreifache Belohnungen in Freemode-Events wie „Hunt the Beast“, „King of the Castle“ oder auch „Criminal Damage“ verdienen. In „Business Battles“ erhalten die Spieler bis zum 8. Januar 2020 auch doppelte Auszahlungen. In dieser Woche liefert auch die Bunker-Serie doppelte Auszahlungen.

Im Diamond Casino & Resort kann man sich am Glücksrad auch einen neuen Wagen erspielen. Mit etwas Glück erhält man einen angepassten Pfister Comet Safari, der die exklusive „It’s a Wrap“-Lackierung mit sich bringt. Sollte man bis zum 8. Januar 2020 „GTA Online“ spielen, kann man diese spezielle Lackierung auch für den eigenen Pfister Comet Safari abstauben.

Die neuesten Rabatte in GTA Online

Abschließend wurden auch die neuesten Rabatte enthüllt. Man kann einmal mehr Rabatte bei verschiedenen Gebäuden und Fahrzeugen entdecken.

Penthouse – 35 % Rabatt

Penthouse-Erweiterungen und -Renovierungen – 35 % Rabatt

Nachtclub – 35 % Rabatt

Nachtclub-Garage – 35 % Rabatt

Nachtclub-Renovierungen – 35 % Rabatt

Progen Emerus (Super) – 25 % Rabatt

Benefactor Krieger (Super) – 25 % Rabatt

Pegassi Zorrusso (Super) – 25 % Rabatt

Vysser Neo (Super) – 25 % Rabatt

Ocelot Locust (Super) – 25 % Rabatt

Vapid Peyote Gasser (Sports) – 25 % Rabatt

Weeny Issi Sport (Sports) – 40 % Rabatt

Weeny Issi Classic (Compact) – 40 % Rabatt

Western Rampant Rocket (Cycle) – 25 % Rabatt

Übermacht Zion Classic (Sports Classics) – 25 % Rabatt

Vapid Caracara 4×4 (Off-Road) – 25 % Rabatt

Enus Paragon R (Sports) – 25 % Rabatt

