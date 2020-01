Nintendo Switch: Reaktion auf PS5 & Xbox Series X? Analyst erwartet Pro-Modell in diesem Jahr

Laut einem bekannten japanischen Analysten könnte Nintendo bereits in diesem Jahr ein Pro-Modell der Switch veröffentlichen. Mit einem leistungsstärkeren Modell könnte Nintendo auf die bevorstehende Veröffentlichung der beiden Next-Generation-Konsolen Xbox Series X und PS5 reagieren.

In der Vergangenheit wurde Nintendo immer wieder mit zwei neuen Modellen des Handheld-Konsolen-Hybriden Switch in Verbindung gebracht.

Während die Handheld-only-Version in Form der Nintendo Switch Lite im vergangenen Herbst veröffentlicht wurde, wollte sich Nintendo zu einer möglichen Pro-Fassung der Switch bisher nicht äußern. Geht es nach dem japanischen Analysten und Industrie-Insider Serkan Toto, dann könnte der japanische Traditionshersteller aber noch in diesem Jahr Nägel mit Köpfen machen und die Switch Pro offiziell ankündigen beziehungsweise veröffentlichen.

Leistungsstärkere 4K-Version der Switch im Sommer?

„Ich hege absolut keine Zweifel daran, dass Nintendo im Jahr 2020 einen Switch Pro auf den Markt bringen wird. Ich rechne dabei mit einem Preis von 399 US-Dollar. Ich erwarte eine Unterstützung der 4K-Auflösung, größere Cartridges und natürlich verbesserte Komponenten. Ich erwarte auch, dass das Gerät nach den Sommerferien auf den Markt kommen wird, um der Einführung der PS5 und der Xbox der nächsten Generation im Laufe des Jahres entgegenzuwirken, zusammen mit einem First-Party-Systemseller“, so Toto.

Erst vor wenigen Tagen erreichte uns das Gerücht, dass Nintendo in diesem Jahr endlich die ursprünglich für eine Veröffentlichung im Jahr 2018 vorgesehenen 64GB-Cartridges anbieten könnte. Sollten sich diese Gerüchte bewahrheiten, würden sie durchaus zu Totos Vorhersagen passen. Nintendo selbst wollte die aktuellen Gerüchte um eine mögliche Switch Pro wie gehabt nicht kommentieren.

Die neue Konsolen-Generation in Form der PS5 auf der einen sowie der Xbox Series X auf der anderen Seite wird im Weihnachtsgeschäft 2020 den Weg in den internationalen Handel finden. In wie weit sich die kommenden Konsolen auf die Absatzzahlen von Switch auswirken, wird die Zeit zeigen.

