Plants vs. Zombies Schlacht um Neighborville: Content-Plan für die ersten drei Monate 2020 enthüllt

Auch im neuen Jahr unterstützen PopCap Games und Electronic Arts den Multiplayer-Shooter „Plants vs. Zombies: Schlacht um Neighborville“ mit neuen Inhalten. Beispielsweise startet im Januar das sogenannte Schneetag-Festival.

Im Laufe des Events bereist ihr einen „funkelnden und völlig verschneiten Schwindel-Park“. Preis-Kugeln nutzt ihr während der Aktion, um euch durch die Schneetag-Preiskarte zu schaufeln sowie Hüte, Siegesplatten, Puncher, Emojis und mehr abzusahnen.

„Hol dir Verfolgungsjagd-Objekte wie das Kuhmuflage-Kommandant-Kostüm für Fußsoldaten auf halber Strecke, das legendäre Millenium-Drache-Kostüm für Drachenmäulchen beim 100%-Abschluss und das legendäre Drachenmäulchen-Kostüm „Jahrhundert-Drache“, wenn du auf dem Weg zum Ende der Karte nur einen Weg beschreitest“, so die Unternehmen auf der offiziellen Seite.

Wie bekommt ihr die Preis-Kugeln? Ihr erhaltet sie, wenn ihr in einem beliebigen Modus EP sammelt. Außerdem könnt ihr Tages- und Charakter-Herausforderungen abschließen, um mehr zu bekommen. „Sobald du deine Preis-Kugeln in der Tasche hast, erreichst du die Schneetag-Preiskarte, wenn du Wing-Ding rechts im Multiplayer-Portal besuchst“, heißt es weiter.

Darüber hinaus erwarten euch in den kommenden Monaten das sogenannte „Valenthirns-Festival“ und das Festival „Glück des Zombies“.

Mehr folgt im Laufe des Jahrzehnts: „Das sind die neusten Neuigkeiten, aber im Laufe des Jahrzehnts wird es bestimmt noch ein paar Updates geben. Danke fürs Spielen! Wir können es kaum erwarten, ein weiteres Jahr damit zu verbringen, gemeinsam mit dir Planzen und Zombies zu zerballern“, so Electronic Arts und PopCap-Games abschließend.

It’s a crisp new month Neighborvillians! ☀️ Welcome to Snow Day, your first Prize Map of 2020! ❄️ For more, and upcoming content: https://t.co/SnRfkI0ble pic.twitter.com/3WdzaL1uHh

— Pl🎄nts vs. Z🧠mbies (@PlantsvsZombies) 2. Januar 2020