PS Plus Rewards: Rabatte, Gutscheine und Angebote für Januar 2020 enthüllt

Auch im Januar werden PlayStation Plus-Mitglieder mit den sogenannten PS Plus Rewards belohnt. Dabei handelt es sich im Grunde um Promo-Kooperationen, die euch beim Kauf ausgesuchter Produkte einen Rabatt bescheren.

Im Januar werden in erster Linie Pflegeprodukte beworben, darunter Produkte von Rexona, Axe und Dove. In allen drei Fällen bekommt ihr beim Kauf verschiedener Produkte über Amazon einen Rabatt in Höhe von 30 Prozent. Gleiches gilt beim Kauf ausgesuchter Snacks von Knorr. PS Plus-User erhalten einen Code, mit dem sie den Rabatt in Anspruch nehmen können.

Um die Snacks mit einem guten Gewissen genießen zu können, könnt ihr gleichzeitig eine Probemitgliedschaft bei Body & Mind Coach abschließen. Zwei Monate lang dürft ihr den Dienst gratis testen. Freeletics Body & Mind Coach bietet laut Beschreibung ein personalisiertes, KI-basiertes Fitness- und Mindset-Coaching.

30 Prozent Rabatt gibt es wiederum auf „Das Set“, das sich aus einem Boldking-Rasierer sowie Raiserschaum und dergleichen zusammensetzt. Nachfolgend haben wir die komplette Übersicht für euch:

PS Plus Rewards im Januar 2020

Rexona – 30 Prozent Rabatt auf ausgewählte Produkte

Axe – 30 Prozent Rabatt auf das Limited Edition Geschenkset und weitere Produkte

Dove Men+Care – 30 Prozent Rabatt auf verschiedene Produkte

Knorr – 30 Prozent Rabatt auf ausgewählte Produkte

2 Monate Body & Mind Coach gratis

Boldking – 30 Prozent Rabatt auf das Rasierset „Das Set“

Auf der offiziellen Rewards-Seite könnt ihr euch mit den weiteren Details und Bedingungen zu den Angeboten auseinandersetzen.

Falls keines der Angebote auf euer Interesse stößt, dann könnte Sony mit den PlayStation Plus-Spielen für Januar etwas mehr Glück haben. Sie stehen ab der kommenden Woche zum Download bereit. Bis zur Freischaltung dürft ihr die PS Plus-Games laden, die im Dezember in das Angebot aufgenommen wurden. Der Premiumdienst schlägt dank eines aktuellen Angebotes momentan mit rund 45 Euro zu Buche.

