Fallout 76: Wastelanders-Update soll in Kürze erscheinen – Infos und neues Double XP-Event bestätigt

Vor wenigen Tagen ließen die Verantwortlichen von Bethesda Softworks das Jahr 2019 noch einmal Revue passieren und gingen auf die verschiedenen Verbesserungen ein, die „Fallout 76“ im letzten Jahr spendiert bekam.

Ergänzend dazu kam das Unternehmen auf der offiziellen Website auf die „Wastelanders“-Erweiterung zu sprechen, die ursprünglich schon 2019 ins Rennen geschickt werden sollte. Um die Erwartungen der „Fallout 76“-Community an das Add-on zu erfüllen, entschloss sich Bethesda Softworks im Oktober des vergangenen Jahres dazu, „Wastelanders“ noch etwas mehr Entwicklungszeit zukommen zu lassen und die Erweiterung auf 2020 zu verschieben.

Der Watoga-Untergrund wartet auf seine Erkundung

Nachdem bisher unklar war, wann mit dem Release der Erweiterung zu rechnen ist, wies Bethesda Softworks nun darauf hin, dass es schon in Kürze so weit sein wird. Einen Termin nannte der Publisher zwar nicht, enthüllte als kleines Trostpflaster aber zumindest neue Details zum Add-On. Zu den neuen Inhalten, denen mit „Wastelanders“ der Weg in „Fallout 76“ geebnet wird, gehört demnach der Watoga-Untergrund. Watoga wird als eine lebhafte Stadt beschrieben, in der der Fußgänger das Monopol hat und die Strassen frei von Falschparkern, zähem Verkehr und Unfällen sind.

„Aus diesem Grund wurde die Stadt auf einer riesigen automatisierten Garagenanlage errichtet. Hier können die Bürger ihre Autos problemlos und sicher in Dutzenden von Silos abstellen. Aus den Augen, aus dem Sinn“, so Bethesda Softworks weiter. Im Wartebereich des Untergrunds gibt es Fast Food, Möglichkeiten zur Entspannung, eine Apotheke und einen Friseur.

Abschließend kündigte Bethesda Softworks ein neues Double XP-Event in der Welt von „Fallout 76“ an. Dieses wird am 9. Januar 2020 starten und bis zum 13. Januar 2020 stattfinden.

