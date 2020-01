Call of Duty Modern Warfare: Jede Saison mit PS4-exklusiven Inhalten

Einer aktuellen Landing-Page lässt sich entnehmen, dass PS4-Spieler in jeder neuen Season eine weitere Map für den Survival-Mode von "Call of Duty: Modern Warfare" erhalten.

Laut einer neuen Landing-Page auf der offiziellen „Call of Duty“-Website können sich PS4-Spieler auf neue Inhalte für den Shooter „Call of Duty Modern Warfare“ einstellen.

Die Seite hört auf den Namen „Sony PlayStation Advantage“ und verweist darauf, dass der exklusive Survival-Modus mit jeder neuen Season um eine neue Map erweitert wird.

Fünf weitere Karten

Und wie es aussieht, sind mindestens fünf weitere Seasons geplant. Denn in der Survival-Kartenauswahl sind vier derzeit verfügbare Karten und fünf anonymisierte Karten aufgeführt.

Hinzu kommen exklusive Herausforderungsmissionen mit einzigartigen Belohnungen, die den PS4-Spielern gewährt werden. Ihr sammelt die Belohnungen, indem ihr Ziele in verschiedenen Modi erfüllt. In jeder Saison warten eine neue Waffe oder ein neuer Skin auf euch.

Aber auch die Spieler auf den anderen Plattformen scheinen nicht langfristig leer auszugehen: Die genannten Inhalte bleiben bis zum 1. Oktober 2020 exklusiv auf der aktuellen Sony-Konsole. Erst danach können sie für PC und Xbox One freigeschaltet werden. In diesem Zeitraum dürfte bereits das nächste „Call of Duty“ an den Start gehen.

„Call of Duty: Modern Warfare“ verweilt seit Oktober 2019 für PS4, Xbox One und PC im Handel. Wie sich der Shooter in den Tests schlagen konnte, erfahrt ihr in der Übersicht.

