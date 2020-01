Dreams: Media Molecule-Entwickler präsentiert ein beeindruckendes Frühstück

In den letzten Jahren hatten Sony Interactive Entertainment und Media Molecule stets die kreativen Möglichkeiten hervorgehoben, die die Spieler in dem kommenden PlayStation 4-Exklusivtitel „Dreams“ haben werden. Nun hat der John Beech, der Senior Principal Designer von Media Molecule, einige Bilder zu seinem sogenannten „Full Beech Breakfast“ veröffentlicht.

Auf diesen Bildern kann man ein englisches Frühstück betrachten, das der Entwickler vollständig in „Dreams“ modelliert hat. Die Liebe zu Details und die Möglichkeiten, die „Dreams“ mit sich bringt, sind beeindruckend. Allerdings wird man in dem Kreativbaukasten mehr als realistisch wirkende Modelle von Frühstückstischen erschaffen können.

Mit ausreichend Kreativität, Talent und einem Verständnis des Editors kann man eigene Spiele, Welten, Charaktere, Musik und vieles mehr erschaffen. Da Media Molecule dem klassischen „Play. Create. Share.“-Konzept von „LittleBigPlanet“ treu bleibt, kann man alle erstellten Inhalte mit Spielern aus der ganzen Welt teilen sowie die Inhalte anderer Spieler spielen. Zudem kann man diese Inhalte weiterentwickeln oder für eigene Projekte nutzen.

Mehr: Dreams – Story-Modus, neue Tools und mehr für die Vollversion bestätigt – Trailer

„Dreams“ erscheint am 14. Februar 2020 für die PlayStation 4. Wer sich bereits die Early Access-Version gekauft hat, wird die Vollversion ohne Zusatzkosten erhalten. Alle anderen Spieler werden „Dreams“ für knapp 40 Euro kaufen können.

I have now published my „Full Beech Breakfast“ in #MadeInDreams for all to have a closer look at! 🙂https://t.co/ruf1FQiKb0 pic.twitter.com/pJyxGHaej0

— john Beech (@Johnee_B) January 2, 2020