Lost Soul Aside: Action-Titel aus China soll dieses Jahr für die PS4 erscheinen

Mit "Lost Soul Aside" wurde bereits im Jahr 2016 ein Action-Titel angekündigt, der mittlerweile in Zusammenarbeit mit dem "PlayStation China Hero Project" entsteht. Nachdem es um das Projekt in den vergangenen Monaten recht still wurde, ist mittlerweile von einer Veröffentlichung in diesem Jahr die Rede.

Im Jahr 2016 wurde der Action-Titel „Lost Soul Aside“ angekündigt, der sich bis zu einem gewissen Grad an Square Enix‘ Rollenspiel „Final Fantasy XV“ orientiert.

Nachdem mit Yang Bing zunächst nur ein Entwickler an „Lost Soul Aside“ arbeitete, griff Sony Interactive Entertainment zu und integrierte den Titel in das hauseigene „PlayStation China Hero Project“. Nachdem es in den vergangenen Monaten recht still um „Lost Soul Aside“ wurde, gaben Yang Bing und sein Entwicklerstudio Ultizero Games nun bekannt, dass der Action-Titel im Laufe dieses Jahres für die PlayStation 4 veröffentlicht wird. Ob diese Ankündigung auch für den westlichen Markt gilt, bleibt abzuwarten.

Ein Krieg zwischen zwei Königreichen

„Der Meilenstein im Jahr 2020 ist der Release des Titels“, so Yang Bing. „Wir gestalten das Spiel so gut wie möglich, nicht nur für die Spieler, die uns weiterhin unterstützen. Sondern auch für unsere Investoren, um eine bessere Rendite zu erzielen. Auf lange Sicht hoffe ich, dass wir diese Marke weiterentwickeln können, indem wir Erfahrungen sammeln. Unser Team soll nicht nur in diesem, sondern auch in anderen Genres etwas erreichen.“

Genau wie das große Vorbild „Final Fantasy XV“ rückt „Lost Soul Aside“ zwei Königreiche in den Mittelpunkt, die sich seit vielen Jahren im Krieg befinden. Ein paar Jahre, nachdem der Krieg ausbrach, tauchten Monster auf und begannen, Menschen zu töten.

Die Aufgabe der Spieler besteht darin, den Krieg zu seinen Gunsten zu entscheiden und die Gefahr, die von den Monstern ausgeht, zu bannen.

