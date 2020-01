Nintendo Switch: Weiterer Hinweis auf den Release des Pro-Modells in diesem Jahr?

In den vergangenen Monaten hielten sich recht hartnäckig die Gerüchte um ein leistungsstärkeres Pro-Modell der Nintendo Switch. Aktuellen Berichten zufolge erfolgt der Launch Mitte dieses Jahres.

In der näheren Vergangenheit wurde der japanische Traditionshersteller Nintendo immer wieder mit gleich zwei neuen Modellen der Switch in Verbindung gebracht.

Die Gerüchte um eine Handheld-only-Variante in Form der Switch Lite haben sich bekanntermaßen bereits im vergangenen Jahr bewahrheitet. Darüber hinaus war von einer leistungsstärkeren Version der Switch die Rede. Laut dem Analysten und Industrie-Insider Serkan Toto könnte der Launch der Switch Pro in diesem Sommer erfolgen.

Lieferquellen bestätigen die Switch Pro

Ein Schritt, mit dem Nintendo dem bevorstehenden Verkaufsstart der beiden Next-Generation-Konsolen Xbox Series X und PlayStation 5 in diesem Weihnachtsgeschäft ein wenig den Wind aus den Segeln nehmen könnte. Untermauert werden die Vermutungen von Toto in diesen Stunden von einem aktuellen Bericht aus dem Hause „DigiTimes“.

Laut „DigiTimes“ plant Nintendo den Launch eines neuen Switch-Modells in der zweiten Jahreshälfte. Die Informationen möchte das Magazin aus der zuständigen Lieferkette erhalten haben. Sollten sich die Angaben von „DigiTimes“ bewahrheiten, steht natürlich die Frage im Raum, was für ein Modell gemeint ist. In der Tat das leistungsstarke Pro-System? Oder doch nur eine leicht überarbeitete Ausgabe der Switch, bei der lediglich im Detail nachgebessert wurde?

Solange sich Nintendo nicht zu einer entsprechenden Stellungnahme hinreißen lässt, kann aktuell nur spekuliert werden.

