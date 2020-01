Destiny: Eine TV-Serie und ein Film sind im Bereich des Möglichen

Könnte Bungie eines Tages auch eine TV- bzw. Filmadaption von "Destiny" erschaffen? Laut den Entwicklern sei zumindest in jeglicher Hinsicht alles möglich, da das Studio die vollständigen Rechte besitzt.

Anfang des vergangenen Jahres trennten sich bekanntermaßen die Wege von Activision und Bungie, woraufhin die Entwickler auch die vollständigen Rechte an der „Destiny“-Marke erhielten. Daraufhin kündigte Bungie an, dass man den Online-Shooter „Destiny 2“ noch einige weitere Jahre unterstützen wird.

Alles ist möglich

Auch wenn die Entwickler durchaus mit einem dritten Teil rechnen, so haben sie betont, dass man bisher noch keinerlei Ankündigungen in die Richtung zu machen hat. Allerdings könnte man die Marke auch in anderen Bereichen umsetzen, weshalb man sich auch eine TV-Serie oder einen Film vorstellen könnte.

Robbie Stevens, Design Lead von Bungie, sagte in einem aktuellen Interview mit dem Hollywood Reporter, dass alles möglich sei. Da man bei Bungie die vollständigen Rechte an „Destiny“ besitzt, hat man auch die Freiheit die Marke in verschiedenen Bereichen anzuwenden und entsprechende Entscheidungen zu treffen, wenn man das Gefühl hat, dass die Zeit gekommen ist.

Allerdings wollte Stevens noch nicht mehr zu einer möglichen TV- bzw. Film-Umsetzung von „Destiny“ sagen. Mit dem Universum, das Bungie über die ersten beiden Teile sowie die Erweiterungen hinweg aufgebaut hat, sollten zumindest genügend Ansätze zur Verfügung stehen, um eine passende Geschichte für eine Adaption des Sci-fi-Abenteuers zu finden.

