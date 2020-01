Kentucky Route Zero TV Edition: Erscheint Ende des Monats für die Konsolen

Das Point & Click-Adventure "Kentucky Route Zero" erscheint noch in diesem Monat für die Konsolen, wobei auch die PC-Version den Abschluss der Geschichte erhält.

Die Verantwortlichen von Cardboard Computer haben bekanntgegeben, dass man Ende des Monats den fünften und finalen Akt des Point & Click-Adventures „Kentucky Route Zero“ für den PC veröffentlichen wird.

Am selben Tag soll auch die „Kentucky Route Zero: TV Edition“ für die PlayStation 4, die Xbox One und die Nintendo Switch erscheinen. Die Konsolenfassung wird direkt alle Akte des Abenteuers umfassen, die man auf dem PC über einen Season Pass erhalten kann.

„Kentucky Route Zero“ nahm bereits 2013 auf dem PC seinen Anfang, wobei die letzte Episode 2016 erschien. Nach knapp vier Jahren können die Spieler endlich den Abschluss der Geschichte erleben, die in der Vergangenheit von Kritikern und Spielern hochgelobt wurde.

In dem Abenteuer erleben die Spieler einen geheimen Highway in den Höhlen unter Kentucky, wobei man auch die mysteriösen Leute kennenlernt, die auf dem Highway reisen. Mit einem neuem Trailer gewährt man uns noch einmal einen Blick auf „Kentucky Route Zero: TV Edition“.

