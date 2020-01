Monster Energy Supercross 3: Neues Musikvideo stimmt auf das Rennspiel ein

Am frühen Abend bedachten uns die Entwickler von Milestone Interactive mit einem neuen Video zu "Monster Energy Supercross: The Official Videogame 3". Dieses stimmt auf musikalische Art und Weise auf das Rennspiel ein.

In diesem Jahr geht die „Monster Energy Supercross“-Reihe auf den Konsolen sowie dem PC in ihre mittlerweile dritte Runde.

Um die Spieler auf das vor ihnen liegende Rennspektakel einzustimmen, stellten die verantwortlichen Entwickler von Milestone Interactive heute ein neues Video zu „Monster Energy Supercross: The Official Videogame 3“ bereit. Dieses wartet mit einem eigens für das Rennspiel produzierten Rap-Song auf. Die Performance stammt dabei von Adam Enticknap.

Entwickler versprechen eine authentische Erfahrung

„Be One of Us war das Erste, was mir in den Sinn kam, als die Entwickler von Monster Energy Supercross 3 mich für dieses Projekt anfragten“, kommentiert Adam Enticknap das Video. „Das Gameplay ist so realistisch und einfach krass, dass ich wusste, dass ich diese Authentizität unbedingt übertragen musste. Das war wirklich eine surreale Erfahrung und ich hoffe, dass die Fans meinen Song so sehr mögen, wie ich weiß, dass sie das neue Spiel lieben werden.“

„Monster Energy Supercross: The Official Videogame 3“ befindet sich für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4, Nintendos Switch sowie Googles Streaming-Dienst Stadia in Entwicklung. In Europa wird der dritte Teil der Reihe ab dem 4. Februar 2020 für die genannten Plattformen erhältlich sein.

