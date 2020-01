PS4, PlayStation VR und mehr: Sony nennt aktuelle Verkaufszahlen

Aktuell findet in der US-amerikanischen Metropole Las Vegas der diesjährige Ableger der Consumer Electronics Show oder kurz CES statt.

Sony Interactive Entertainment ist ebenfalls mit von der Partie und nutzte die CES 2020 wieder einmal, um über den Erfolg der PlayStation 4 zu sprechen. Wie der japanische Elektronikriese bekannt gab, befindet sich die PlayStation 4 weiter auf Erfolgskurs und verkaufte sich weltweit mehr als 106 Millionen Mal. Eine stolze Zahl, die sich natürlich auch auf die Absatzzahlen der PS4-Software auswirkte.

PlayStation VR von weniger als fünf Prozent aller PS4-Besitzer erworben

Demnach wurden rund um den Globus über 1,15 Milliarden PlayStation 4-Spiele verkauft. Mit einem Blick auf das PlayStation Network wird ergänzt, dass es dieses zu Spitzenzeiten auf rund 103 Millionen aktive Nutzer monatlich bringt, während der kostenpflichtige Online-Service PlayStation Plus aktuell 38 Millionen zahlende Abonnenten verbucht. PlayStation Plus wird auf der PS4 unter anderem benötigt, um die Online-Komponenten von PS4-Spielen nutzen zu können.

PlayStation VR wurde laut Sony Interactive Entertainment von weniger als fünf Prozent der PS4-Besitzer erworben und wurde bisher rund fünf Millionen Mal verkauft. Mit Titeln wie „Ghost of Tsushima“ oder „The Last of Us: Part 2“ möchte Sony Interactive Entertainment laut eigenen Angaben dafür sorgen, dass die PS4 trotz des immer größer werdenden Schattens, den die neue Konsolen-Generation voraus wirft, nicht an Schwung verliert.

„Ich freue mich sehr, dass so viele PlayStation-Fans das beispiellose Unterhaltungserlebnis auf der PS4 schätzen“, so Jim Ryan, President und CEO von Sony Interactive Entertainment. „Möglich wurde dies durch die Unterstützung unserer Partner und Fans seit dem Start von PlayStation im Jahr 1994. Und ich möchte mich ganz herzlich bei allen bedanken.“

„Wir haben kontinuierlich innovative Produkte wie PlayStation VR ausgeliefert, das seinen Meilenstein von fünf Millionen verkauften Einheiten erreicht hat. Es gibt noch viel mehr Unterhaltungserlebnisse, auf die sich das PlayStation-Ökosystem freuen wird, sodass wir es kaum erwarten können, sie mit unseren Fans zu teilen.“

