Yakuza – Like a Dragon: Gangster-Abenteuer bekommt offenbar eine englische Sprachausgabe spendiert

Zumindest die japanischen Spieler werden bereits in der kommenden Woche mit dem Gangster-Abenteuer „Yakuza: Like a Dragon“ bedacht.

Hierzulande werden wir uns noch ein wenig länger gedulden müssen. So wurde „Yakuza: Like a Dragon“ zwar für einen Release im Westen bestätigt, einen konkreten Releasetermin nannte Sega bisher aber nicht. Stattdessen ist lediglich von einer Veröffentlichung in diesem Jahr die Rede. Quasi als kleines Trostpflaster erreichte uns jetzt allerdings ein interessantes Detail zur hiesigen Fassung von „Yakuza: Like a Dragon“.

Eine offizielle Bestätigung steht noch aus

Nachdem die „Yakuza“-Abenteuer bisher nur mit einer japanischen Synchronisation den Weg in den Westen fanden, scheint „Yakuza: Like a Dragon“ zudem englische Sprecher spendiert zu bekommen. Dies ließ zumindest ein mittlerweile wieder entfernter Eintrag auf der offiziellen Website von PCB Productions vermuten. PCB Productions ist in Los Angeles ansässig und zeichnete in der Vergangenheit für die englische Synchronisation ausgewählter Titel verantwortlich.

Im besagten Eintrag hieß es im originalen Wortlaut: „“talent direction / mocap / vocap /dialog production“ für „Yakuza: Like a Dragon“), Auch wenn eine offizielle Stellungnahme beziehungsweise Bestätigung seitens Sega noch aussteht, gilt als sicher, dass PCB Productions hier etwas zu früh aus der Deckung preschte und die englische Sprachausgabe von „Yakuza: Like a Dragon“ bestätigte.

Sollte Sega das Ganze offiziell bestätigen, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

