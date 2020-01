Generation Zero – Alpine Unrest: Erste Erweiterung zum Action-Titel steht bereit

Unter dem Namen "Alpine Unrest" steht ab sofort die erste Erweiterung zum Action-Titel "Generation Zero" bereit. Wir verraten euch, worauf ihr euch im Detail freuen dürft.

Im November des vergangenen Jahres kündigten die Entwickler der Avalanche Studios die erste umfangreiche Erweiterung zum hauseigenen Action-Titel „Generation Zero“ an.

Diese trägt den Namen „Alpine Unrest“ und ist zum Preis von 7,99 Euro ab sofort für die PlayStation 4, die Xbox One sowie den PC erhältlich. Zu den Inhalten, die im Rahmen der Erweiterung geboten werden, gehört unter anderem ein komplett neuer Schauplatz in Form der schneebedeckten Insel Himfjäll, die sich im Zuge der offiziellen Ankündigung von „Alpine Unrest“ in einem Trailer zeigte.

Neue Missionen und mehr versprochen

Darüber hinaus dürft ihr euch natürlich über komplett neue Missionen freuen. In diesen wird euch die Möglichkeit geboten, euch mit Überlebenden zusammenzuschließen, die bisher nicht zu eurer Gruppe gehörten. Um auch den Kampf auf Leben und Tod auf ein neues Level zu heben, hält mit der neuen Erweiterung zudem die sogenannte „Apocalypse“-Klasse Einzug in den Action-Titel.

Zum Thema: Generation Zero: Avalanche möchte den Titel auf Basis des Spieler-Feedbacks verbessern

Damit ihr die vor euch liegenden Kämpfe erfolgreich bestreiten könnt, erhaltet ihr in der „Alpine Unrest“-Erweiterung Zugriff auf die neuen Waffen „KVM 89 Squad Automatic Weapon“ und „KVM 59 Machine Gun“. Abgerundet wird das Add-On von frischen Sammelobjekten und Trophäen beziehungsweise Achievements.

