Hitman 2: Diese Inhalte warten im Januar 2020 auf euch

Auch im neuen Jahr wird der Stealth-Titel „Hitman 2“ von den verantwortlichen Entwicklern von IO Interactive unterstützt beziehungsweise mit neuen Inhalten bedacht.

Über die offizielle Website enthüllte das dänische Studio den Content, der im Laufe des Monats Januar 2020 den Weg in „Hitman 2“ finden wird. Wie sich dem entsprechenden Eintrag entnehmen lässt, dürfen sich die Spieler in diesem Monat einmal mehr auf Featured Contracts, Elusive Targets und neue Curated Contracts freuen.

Elf neue Aufträge und mehr

Geboten werden demnach unter anderem elf neue Aufträge aus dem offiziellen Submission-Thread im „Hitman“-Forum. Diese werden ab dem morgigen Donnerstag, den 9. Januar 2020 zur Verfügung stehen. Um für die entsprechende Abwechslung zu sorgen, sind die neuen Aufträge an unterschiedlichen Schauplätzen angesiedelt.

Des Weiteren versprechen die Macher von IO Interactive eine Reaktivierung aller bisherigen Elusive Targets. Los geht es in diesem Monat mit „The Undying“. „The Undying“ rückt das Ziel Mark Faba in den Mittelpunkt, das für zehn Tage in Miami sein Unwesen treibt. Beachtet dabei, dass ihr bei den Elusive Targets lediglich einen Versuch habt, diese zur Strecke zu bringen.

Scheitert ihr bei diesem Vorhaben, ist das Ziel für immer verloren. Weitere Details zu den Januar-Inhalten von „Hitman 2“ entnehmt ihr der offiziellen Grafik.

