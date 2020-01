PS1 bis PS5: Die Dev-Kits der PlayStation-Konsolen in der Übersicht

Im Rahmen der Game Awards 2019 nutzte Microsoft zur Überraschung vieler die gebotene Bühne, um die Xbox Series X offiziell anzukündigen.

Neben dem Namen der Xbox der nächsten Generation wurde dabei auch das Design der Konsole enthüllt. Die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment hingegen halten sich weiterhin bedeckt und waren bisher nicht bereit, das Design der PS5 vorzustellen. Für reichlich Gesprächstoff sorgte allerdings die futuristisch anmutende Aufmachen des PS5-Dev-Kits.

Design der Dev-Kits weicht oft von den finalen Konsolen ab

Doch in wie weit sind beim Dev-Kit der PS5 Rückschlüsse auf das Design der finalen Konsole möglich? Dieser Frage nahm sich ein Nutzer der Online-Plattform Reddit an und bastelte eine Grafik, auf der alle bisherigen Dev-Kits der PlayStation-Konsolen zu sehen sind. Dabei fällt auf, dass sich das Design der Dev-Kits mitunter recht deutlich von den finalen Konsolen unterscheidet.

So erinnert das Dev-Kit der PlayStation 3 beispielsweise schnell an einen Videorekorder, während sich das finale Design der PlayStation 4 im entsprechenden Dev-Kit bereits in seinen Grundzügen andeutet. In wie weit das Ganze für die PS5 gilt, bleibt bis zur finalen Enthüllung der Konsole abzuwarten.

Bisher unbestätigten Gerüchten zufolge könnte Sony Interactive Entertainment bereits im kommenden Monat Nägel mit Köpfen machen und die PS5 auf einem groß angelegten Event enthüllen. Offiziell bestätigt wurde das Ganze bisher allerdings nicht.

