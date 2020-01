Shenmue 4: Nachfolger bereits beschlossene Sache?

Im November des vergangenen Jahres veröffentlichten Ys Net und der Publisher Deep Silver das Open-World-Adventure „Shenmue 3“ für die PlayStation 4 sowie den PC.

Bereits vor dem Release des dritten Teils wies Yu Suzuki, der kreative Kopf hinter der „Shenmue“-Reihe, darauf hin, dass die Geschichte der Serie mit „Shenmue 3“ noch lange nicht abgeschlossen ist. Stattdessen soll diese in weiteren Ablegern zu Ende erzählt werden. Entsprechend groß sind Suzukis Hoffnungen auf ein mögliches „Shenmue 4“.

Entwicklung des Nachfolgers vorzeitig bestätigt?

Während sich Ys Net und Deep Silver diesbezüglich noch bedeckt halten, könnte der Nachfolger von anderer Seite bestätigt worden sein. So heißt es in einem Facebook-Posting von Lakshya Digital, dass es eine Ehre war, an „Shenmue 3“ zu arbeiten. Gleichzeitig freue man sich darauf, an „Shenmue 4“ mitzuwirken.

Zum Thema: Shenmue 3: Geschichte soll fortgesetzt werden – Yu Suzuki hofft auf

Nun stellt sich natürlich die Frage, ob man bei Lakshya Digital hofft, dass „Shenmue 4“ irgendwann entwickelt werden könnte, oder ob die Verantwortlichen bereits mehr wissen und möglicherweise zu früh aus der Deckung preschten. Warten wir eine offizielle Stellungnahme seitens Ys Net beziehungsweise Deep Silver ab.

„Shenmue ist weltweit bekannt als eines der ambitioniertesten Projekte der Videospielgeschichte. Die cineastische Geschichte mit ihrem klaren Fokus auf die starken Charaktere in Kombination mit realistischen Gefechten und spaßigen Mini-Games, fesselt Spieler und Kritiker bis heute. Viele Feature, die in heutigen Spielen alltäglich sind, wie beispielsweise Quick-Time-Events, feierten in Shenmue ihr Debut“, hieß es von offizieller Seite zu „Shenmue 3“.

Quelle: Gamingbolt

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Shenmue 4