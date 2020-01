Wargroove: Kostenlose Double Trouble-Erweiterung hat einen Termin und einen Trailer erhalten

In Kürze erscheint eine neue Erweiterung für das Strategiespiel "Wargroove". Nun haben die Verantwortlichen von Chucklefish einen Termin und einen Trailer zu "Double Trouble" enthüllt.

Chucklefish hatte bereits vor einigen Monaten eine kostenlose Erweiterung namens „Double Trouble“ für das Strategiespiel „Wargroove“ angekündigt. Nun haben die Verantwortlichen mitgeteilt, dass die neuen Inhalte in Kürze für die PlayStation 4 und am 6. Februar 2020 für die Xbox One, Nintendo Switch und den PC erscheinen werden.

In „Wargroove: Double Trouble“ wird man die Fraktion der Banditen mit neuen Kommandanten zum Sieg führen müssen. Diese brandneue Koop-Kampagne bringt die Kommandanten Wulfar, Errol, Orla und Vesper mit sich. Eine unerwartete Entführung und ernste Lösegeldforderungen lassen den Banditen keine Wahl. Sie müssen sich an den größten Überfall wagen, den Aurania je gesehen hat.

Dafür wird man die Reichtümer aus dem Kaiserpalast von Himmelsang, der Felszinnenfeste in Höllheim, der Goldkörbchenkammer in Kirschenstein und die Eisenstammreserven der Floraner stehlen.

Des Weiteren heißt es von offizieller Seite: „Es wird nicht leicht, aber immerhin stehen dir für den Einsatz zwei neue Einheiten zur Verfügung: Diebe und Grenadiere! Nutze die neuen Rekruten zu deinem taktischen Vorteil. Schicke den Dieb auf die Jagd nach dem Gold deines Gegners und postiere deinen Grenadier bestmöglich, um feindliche Truppen auszuschalten.“

Features von Double Trouble

Brandneue Koop-Story-Kampagne (im lokalen Koop-Modus, Online-Koop-Modus oder solo spielbar)

3 neue Banditenkommandanten

2 neue Einheiten – Diebe & Grenadiere

Neue Arcade-Missionen

Kompetitive Online-Karten für Schnelles Spiel

Öffentliche und private Mehrspieler-Lobbys

Eigene Karten jetzt online spielbar

Neue Karte mit Vulkanthema und weitere Updates der Editor-Tools

Banditenmusik von Phonetic Hero

Und vieles mehr!



