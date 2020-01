Persona 5 Scramble: Zweiter Gameplay-Trailer zum kommenden Action-Rollenspiel

Aktuell befindet sich das Action-Rollenspiel „Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers“ bei Omega Force in Entwicklung. Während japanische Spieler bereits am 20. Februar 2020 in den Genuss des Spiels kommen sollen, ist noch nicht bekannt, wann das Abenteuer im Westen für die PlayStation 4 und die Nintendo Switch erscheinen soll.

Allerdings hat Atlus einen zweiten offiziellen Trailer zur japanischen Version veröffentlicht, der uns einen weiteren Eindruck von dem Gameplay liefern sollte. Im Gegensatz zu den Hauptteilen der Reihe wird man ein actionbasiertes Kampfsystem nutzen, um die Massen an Schatten und Dämonen zu bezwingen.

Mehr: Persona 5 Scramble – Morgana und weitere Helden in Charakter-Trailern vorgestellt

Zudem werden die Phantom Thieves nicht mehr nur in Tokio ihr Unwesen treiben. Stattdessen reisen sie quer durch Japan, um mysteriöse Ereignisse zu untersuchen. Dabei haben die Spieler die Möglichkeit alle Phantom Thieves zu spielen, wobei lediglich der Navigator außen vor bleibt. Alle Charaktere bringen eigene Angriffe und Fähigkeiten mit sich, wobei sie auch ihre Personas in Echtzeit beschwören können.

Hier ist der neue Trailer zum Spiel:



(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers