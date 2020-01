PS5: Einzigartige, unangekündigte Funktionen bestätigt – Jim Ryan im Interview

In den vergangenen Monaten wurden zur PS5 zahlreiche Details enthüllt. Dennoch gibt es einige einzigartige Features, die bislang nicht angekündigt wurden. In einem aktuellen Interview sprach Jim Ryan außerdem über das Logo der neuen Konsole und die Migration von der PS4 zur PlayStation 5.

Der Business Insider Japan (via Gematsu) konnte sich kürzlich mit Jim Ryan, Präsident und CEO von Sony Interactive Entertainment, unterhalten. Thematisiert wurden im Interview das kürzlich enthüllte PS5-Logo, das mehrere Millionen Instagram-Fans fand, sowie der Funktionsumfang der Konsole.

Laut Ryan verfügt die kommende Hardware über einige einzigartige, unangekündigte Funktionen, die später enthüllt werden sollen. Auch deutete er an, dass die PS5 in Japan im Gegensatz zur PS4 nicht später als die westliche Version auf den Markt gebracht wird. Nachfolgend lest ihr die wichtigsten Auszüge aus dem Interview.

Jim Ryan über die Ähnlichkeiten zwischen den PS4- und PS5-Logos:

„Es ist wichtig, den Produkten der Marke PlayStation ein einheitliches Erscheinungsbild zu verleihen. Es ist ein Muss für jeden, der [das Logo] sieht, sofort und ohne Zweifel zu denken: ‚Das ist PlayStation.‘

Es gibt über 100 Millionen PlayStation 4-Besitzer – dort ist eine Community. Unsere Verpflichtung liegt darin, sie bei Laune zu halten und dafür zu sorgen, dass sie interessiert sind und in PlayStation versinken.“

Ryan über Informationen zur Migration von der PS4 auf die PS5:

„Während der Migration von der PS4 auf die PS5 wird es immer noch viele PlayStation 4-User geben. Das ist sehr wichtig und wir sind diesen Nutzern verpflichtet. Ebenso müssen wir neue Anreize für die PlayStation 5 ausarbeiten. Dieses Jahr wird für uns im Vergleich zu früheren Konsolenversionen ein schwieriges, aber besonderes Jahr.“

Ryan über die einzigartigen Anreize der PlayStation 5:

„Jedes Mal, wenn eine neue Konsole veröffentlicht wird, verbessern sich der Prozessor und die Grafik. Das ist natürlich verlockend. Aber wir brauchen auch spezielle Anreize. Wir haben bereits die Verwendung eines Solid-State-Laufwerks bestätigt. Ladezeiten, die gegen Null gehen, sind eine große Veränderung.

3D-Audio und der Controller mit einem haptischen Feedback sind Dinge, die euch bei einem Versuch dahingehend überraschen werden, wie groß die Veränderung ist. Selbst das Spielen des Rennspiels Gran Turismo Sport ist mit einem PlayStation 5-Controller eine ganz andere Erfahrung.

Während es auch mit dem vorherigen Controller gut läuft, gibt es kein Zurück, nachdem ihr die detaillierte Straßenoberfläche über die haptische Steuerung und das Spielen mit den adaptiven Triggern erlebt habt.

Aber ihr wisst. Die PlayStation 5 wird noch weitere einzigartige Elemente enthalten, die sie von früheren Konsolen unterscheidet. Die ‚größeren Unterschiede‘ müssen noch angekündigt werden.“

Ryan über das japanische Veröffentlichungsfenster

„Ich kann mich nicht zum Zeitpunkt der Veröffentlichung oder Markteinführung äußern. Die dreimonatige Verzögerung bei der Veröffentlichung der PS4 in Japan war jedoch eine Entscheidung, an der ich maßgeblich beteiligt war. Es gab einen vernünftigen Grund für diese Entscheidung, aber heutzutage halte ich das nicht für eine gute Idee. Es war eine Entscheidung, die nach langen Debatten getroffen wurde, aber möglicherweise gab es auch andere Optionen.“

Die PS5 wird Ende des Jahres auf den Markt kommen. Einen präzisen Termin gibt es bislang nicht. Auch zum Preis machte Sony bisher keine Angaben. Denkbar wäre ein Preisrahmen zwischen 400 und maximal 600 Euro. Die Wahrheit dürfte in der Mitte liegen.

