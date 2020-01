PS5 vs. Xbox Series X: Ex-Xbox-Manager Mike Ybarra würde eher zu Sony Konsole greifen

Langsam aber sicher wirft die neue Konsolen-Generation in Form der Xbox Series X beziehungsweise der PlayStation 5 ihren Schatten voraus.

Nachdem Mike Ybarra lange Zeit als Manager der Xbox-Sparte tätig war, entschloss er sich im Herbst 2019 dazu, Microsoft zu verlassen und bei Blizzard Entertainment anzuheuern. Via Twitter stellte sich Ybarra der Frage, für welche der beiden Next-Generation-Konsolen er sich entscheiden würde. Seine Wahl fiel dabei auf Sonys PS5.

Eine Entscheidung, der laut Ybarra praktische Überlegungen zugrunde liegen. In erster Linie sieht sich der ehemalige Xbox-Manager nämlich als ein PC-Spieler. Da Microsoft sämtliche First-Party-Produktionen sowohl für die Xbox Series X als auch den PC veröffentlicht, spielt Ybarra sie eben auf seinem Rechner. Die PS5 hingegen würde für die Exklusiv-Titel den Weg in sein Wohnzimmer finden.

Gleichzeitig fand Ybarra lobende Wort über den Xbox Game Pass und äußerte sich diesbezüglich wie folgt: „Die Game Pass-Strategie ist sehr klug. Wen kümmert es, wo man spielt, solange man in der Welt der Xbox spielt.“ Gleichzeitig äußerte er den Wunsch, wenn möglich alle Exklusiv-Titel auf seinem PC spielen zu können. Darunter auch die, die für die PlayStation 5 veröffentlicht werden.

Sowohl die Xbox Series X als auch die PlayStation 5 werden im diesjährigen Weihnachtsgeschäft veröffentlicht. Wann mit der finalen Enthüllung der beiden Konsolen zu rechnen ist, ist weiterhin unklar.

Economic wise, for my profile it’s better for Xbox if I’m a Game Pass subscriber (which I will be for PC) vs. buying their console. I know that sounds weird, but it’s accurate. The Game Pass strategy is very smart. Who cares where you play, as long as you play in Xbox’s world.

— Mike Ybarra (@Qwik) 7. Januar 2020