Batman Arkham Legacy: Entwickler heizen die Spekulationen mit einem Logo an – Wohl weitere Teaser im Anflug

In den vergangenen Monaten wurden die Entwickler von WB Games Montreal immer wieder mit einem möglichen "Batman: Arkham Legacy" in Verbindung gebracht. Für frische Spekulationen sorgt ein Logo, das vom kanadischen Studio über die sozialen Netzwerke in Umlauf gebracht wurde.

Bereits vor einer ganzen Weile wurde bestätigt, dass die Entwickler von WB Games Montreal derzeit an gleich zwei neuen Projekten auf Basis bekannter DC-Marken arbeiten.

In den letzten Monaten geisterte immer wieder ein mögliches „Batman: Arkham Legacy“ durch die Gerüchteküche. Nachdem sich die kreativen Köpfe von WB Games Montreal bisher in Schweigen hüllten, heizen sie die Spekulationen in diesen Tagen weiter an. So wurden über die sozialen Netzwerke drei Bruchstücke einer Grafik unter das Volk gebracht.

Hinweis auf eine bevorstehende Ankündigung?

Zusammengesetzt ergeben diese ein Logo, das recht offensichtlich an das Abzeichen des Gotham City Police Departments erinnert. Ein handfester Hinweis auf die laufenden Arbeiten an „Batman: Arkham Legacy“ oder eine bevorstehende Ankündigung? Entsprechende Gerüchte machten in den letzten Wochen immer wieder die Runde, ohne dass sich konkrete Details ergaben.

Da die aktuellen Gerüchte von WB Games Montreal selbst angeheizt wurden, könnte uns aber schon auf absehbare Zeit eine Ankündigung beziehungsweise Enthüllung ins Haus stehen. Sollten WB Games Montreal oder Warner Bros. Interactive für Klarheit sorgen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

Alle bisherigen Gerüchte rund um „Batman: Arkham Legacy“ haben wir bis dahin in unserer Themen-Übersicht für euch zusammengefasst.

Update: Allem Anschein nach ist bis zur offiziellen Ankündigung des Projekts noch einiges an Geduld gefragt. So zeichnet sich aktuell ab, dass bis zur Enthüllung des Titels noch weitere Teaser beziehungsweise Symbole veröffentlicht werden sollen. Hoffen wir einmal, dass sich die Schlagzahl der Teaser in den nächsten Wochen ein wenig erhöht.

Full logo teasing the new WB Games Montreal’s project #CaptureTheKnight pic.twitter.com/Qwd4cOvqAK — Batman Arkham Videos (@ArkhamVideos) 9. Januar 2020

It looks like there are much more icon/symbol/logo teasers coming from WB Games Montreal which means going by their current pace the game will be revealed in ten yearshttps://t.co/UCv98QBbvI pic.twitter.com/Xq4qxZfv8I — Nibel (@Nibellion) January 9, 2020

